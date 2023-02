Samsung, la soundbar top al minimo storico: è da comprare subito

Manca sempre meno all’inizio di Sanremo (previsto per il 7 febbraio) e per ascoltare al meglio tutti i brani in gara bisogna avere gli strumenti giusti. E in questo caso ci riferiamo alla soundbar, un accessorio diventato oramai insostituibile per i nostri smart TV. Infatti, uno dei difetti maggiori dei televisori è proprio l’impianto audio, che pecca molto per qualità e profondità dei suoni. E le soundbar vengono in nostro soccorso proprio per questi motivi. Oggi su Amazon troviamo in promozione l’ottima Samsung Soundbar HW-B530/ZF che si compone di due pezzi: l’altoparlante centrale e di un subwoofer che si connette tramite Bluetooth, per una potenza totale di 360W. A fare la differenza sono le tane tecnologie sviluppate da Samsung per ottimizzare il suono in base al contenuto che stiamo vedendo.

Questa ottima soundbar Samsung oggi la troviamo in promo speciale su Amazon con uno sconto di ben il 35% ed è uno dei prodotti più venduti negli ultimi giorni nella sua categoria. Lo sconto è di ben 100€ e la puoi anche pagare a rate a tasso zero. Logicamente il dispositivo è compatibile con qualsiasi smart TV. L’offerta è davvero interessante e potrebbe terminare da un momento all’altro: affrettatevi!

Soundbar Samsung

Soundbar Samsung HW-B530/ZF: la scheda tecnica

Una soundbar speciale a un prezzo speciale. Possiamo sintetizzare così il giudizio sulla Samsung HW-B530/ZF che troviamo oggi in offerta sul sito di e-commerce. L’azienda sud-coreana ha dotato il dispositivo di tecnologie all’avanguardia che lo rendono l’accessorio perfetto da collegare al proprio smart TV.

Grazie alle tecnologie Dolby Audio e DTS Virtual:X si hanno tutti gli strumenti giusto per creare un suono tridimensionale che riempie lo spazio, anche in altezza. Sembrerà veramente di essere al cinema. La soundbar è composta da una cassa centrale e da un subwoofer che si collega in modalità wireless. La qualità dei bassi è eccezionale e si raggiunge una potenza massima di ben 360W.

La tecnologia Adaptive Sound Lite è in grado di riconoscere la tipologia di contenuto che si sta vedendo e adatta le varie impsotazioni audio per ottimizzare il suono. Che si tratti di un rumoroso evento sportivo o di uno spettacolo teatrale dai dialoghi sussurrati, l’audio sarà sempre al top. È presente anche una modalità Gioco pensata appositamente per gli amanti dei videogame: ti sembrerà di vivere in prima persona l’avventura.

Samsung ha pensato anche ai nottambuli. Attivando la Night Mode sei sicuro di non svegliare i vicini: attivandola abbassi il volume e comprimi i bassi. Chiudiamo con un’altra modalità molto utile: Voice Enahnce. A volte è difficile capire le parole pronunciate dagli attori. Impostando la modalità Voice Enhance le voci risulteranno più chiare e i dialoghi più comprensibili.

Soundbar Samsung HW-B530/ZF in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico su Amazon per la soundbar Samsung HW-B530/ZF: oggi la troviamo a un prezzo di 179,99€. Il merito è dello sconto del 35% che fa risparmiare quasi 100€ sul prezzo di listino e la fa diventare una vera best-buy. Ma non finisce qui: puoi anche pagarla in 5 rate a tasso zero da 36€ al mese. Puoi attivare il servizio nella pagina prodotto prima di completare il pagamento. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Hai anche 30 giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Soundbar Samsung

