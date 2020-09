Samsung svela per sbaglio il Galaxy S20 FE

Il Samsung Galaxy S20 FE “Fan Edition“, uno dei dispositivi più attesi del produttore coreano, è pronto al lancio: la stessa Samsung, infatti, ha pubblicato per sbaglio la pagina relativo a questo dispositivo sul suo sito ufficiale filippino.

La pagina è stata rimossa in fretta e non è più visibile e, in ogni caso, non era completa: solo alcune delle specifiche erano visibili e non c’era il prezzo di vendita ufficiale. C’erano, però, le foto che mostravano come è fatto il Samsung Galaxy S20 FE definitivo e quale è il suo codice interno: SM-G780FZBGXTC. A questo punto è chiaro che manca veramente poco prima che Samsung metta in vendita il Galaxy S20 FE, anche se dalla pagina pubblicata sembrerebbe che solo due dei sei colori fino ad oggi ipotizzati saranno disponibili immediatamente. Ma questo potrebbe valere solo sul mercato filippino e non anche in Europa.

Samsung Galaxy S20 FE: come sarà

Partiamo da quanto era visibile nella pagina prima pubblicata e poi rimossa da Samsung. Il Galaxy S20 FE sarà venduto con 128 GB di RAM, sarà dual SIM e sarà disponibile in colore Cloud Navy o Cloud Lavendar. I rendering ufficiali sono esattamente gli stessi pubblicati nei giorni scorsi dal noto leaker Evan Blass e mostrano un piccolo foro nello schermo per la fotocamera frontale e tre fotocamere al posteriore, affiancate dal flash LED.

La fotocamera principale dovrebbe essere una 12 MP f/1.8 con stabilizzatore ottico, le altre due una 12 MP grandangolo e una 8 MP tele da 3X ottici. La frontale, invece, sarebbe una 32 MP. Un comparto fotografico abbastanza inferiore, quindi, a quello del Galaxy S20/S20+ che prevede un setup 12MP+12MP+12MP (e sensore 3D ToF per il Galaxy S20+).

Il display dovrebbe essere un Super AMOLED FHD+ da 6,5 pollici di dimensioni, con refresh rate da 120 Hz. Il vero dubbio riguarda invece il processore principale: è probabile che Samsung usi il suo Exynos 990 per la versione 4G e lo Snapdragon 865 di Qualcomm per quella 5G. In entrambi i casi la RAM sarebbe da 6 GB.

Samsung Galaxy S20 FE: prezzo e data di lancio

Sulla data di lancio del Samsung Galaxy S20 FE c’è poco da dire: non manca molto e l’incidente sul sito filippino di Samsung lo conferma. Il dubbio, semmai, è se il lancio di questo dispositivo avverrà contemporaneamente su tutti i mercati o se in Europa dovremo aspettarlo ancora un po’.

Per quanto riguarda il prezzo, invece, le ipotesi più credibili sono quelle che parlano di una cifra compresa tra 700 e 800 euro.