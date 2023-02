Samsung, lo smart TV 50 pollici non è mai stato così conveniente: prezzo crollato

Di smart TV di fascia media ne è pieno il mercato. Non tutti, però, sono in grado di garantire caratteristiche e funzionalità in linea con le aspettative degli spettatori (e, soprattutto, con il prezzo di listino).

Il Samsung TV Crystal UHD Serie BU8570 regala colori vibranti e immagini vivide e realistiche come non mai. Uno smart TV di fascia alta disponibile a un prezzo da medio gamma: lo sconto top di oggi su Amazon lo rende più conveniente che mai, con un rapporto qualità prezzo che difficilmente può essere battuto anche da apparecchi con caratteristiche tecniche migliori. Insomma, un vero e proprio best buy da non lasciarsi scappare per nessun motivo.

Smart TV Samsung Crystal da 50 pollici serie BU8570

Samsung UE50BU8570UXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Grazie alle tecnologie Dynamic Crystal Color e Quantum Dot e al processore Crystal 4K, lo smart TV Samsung della serie BU8570 da 50 pollici assicura un’esperienza visiva unica nel suo genere. I colori sono vibranti e le immagini realistiche come non mai. Il pannello UHD 4K è infatti in grado di mostrare oltre un miliardo di sfumature di colori, per un realismo che non teme paragoni.

A queste si uniscono poi il Motion Xcelerator e l’Auto Low Latency Mode, che assicurano ottime prestazioni con immagini particolarmente frenetiche – film di azione, sport motoristici e videogame. In questo modo il framerate sarà ottimizzato in base al programma che si sta guardando, per immagini fluide e senza interruzioni. Sul fronte audio, invece, le tecnologie Adaptive Sound e Object Tracking Sound Lite permettono di vivere un’esperienza di ascolto avvolgente.

Sul fronte delle funzionalità smart, poi, il televisore Samsung TV Crystal della serie BU8570 ha da offrire molto. La piattaforma Smart Hub ti consiglia nuovi film e nuove serie TV in base alla tua cronologia: scopre quali sono i tuoi gusti e ti permette di scegliere contenuti affini senza perdere troppo tempo. La piattaforma SmartThings, invece, trasforma il TV in un hub per la casa domotica: riconosce gli oggetti connessi alla rete Wi-Fi di casa e te li lascia gestire con il telecomando o con semplici comandi vocali.

Smart TV Samsung a prezzo imbattibile: sconto e offerta

Come accennato, lo smart TV Samsung Crystal UHD da 50 pollici è disponibile su Amazon con uno sconto davvero imperdibile. Il -46% sul listino fa infatti crollare il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Il TV Samsung in offerta su Amazon costa così 432,25 euro contro i 799,00 euro del prezzo consigliato dal produttore coreano. Il risparmio è considerevole: oltre 360 euro.

