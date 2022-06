Samsung, smart TV da 65 pollici a prezzo dimezzato: offerta mai vista prima

Da anni, ormai, Samsung è diventata uno dei principali attori – se non il principale – nel settore degli smart TV. Il produttore sudcoreano, come accade anche nel mondo della telefonia mobile, progetta e realizza apparecchi per tutte le esigenze e (soprattutto) tutte le tasche, riuscendo così a intercettare pubblico alla ricerca di smart TV con un rapporto qualità/prezzo decisamente interessante.

È il caso del Samsung UE65AU9079UXZT, smart TV 4K da 65 pollici venduto in esclusiva su Amazon e oggi disponibile tra le offerte top del colosso dell’e-commerce con uno sconto che ne (quasi) dimezza il prezzo. Una promozione da non lasciarsi assolutamente scappare se si cerca uno smart TV per il salotto di casa che garantisca una qualità video superiore alla media e assecondi ogni nostra passione.

Samsung smart TV UE65AU9079UXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Basta scorrere la scheda tecnica del Samsung UE65AU9079UXZT per accorgersi di trovarsi di fronte uno smart TV top di gamma. La tecnologia Dynamic Crystal Color e il processore Crystal 4K lavorano all’unisono per garantire sempre la miglior qualità d’immagine possibile. Il TV è infatti in grado di adattare e regolare automaticamente le impostazioni al programma che si sta guardando. La compatibilità con lo standard HDR 10+ fa il resto: i colori sono sempre vividi e iper-realistici, per un’esperienza visiva senza pari.

Lo smart TV Samsung in offerta su Amazon, poi, rende al meglio quando è collegato a una console videogame. La modalità Motion Xcelerator Turbo adatta automaticamente le impostazioni del TV al gioco, offrendo un’esperienza gaming di alto livello. La possibilità di poter passare alla visuale di gioco ultralarga (rapporto d’aspetto 21:9) permette di avere un controllo quasi totale attorno al protagonista del videogame, avendo accesso a dettagli che altrimenti sarebbero invisibili.

Ma è sul fronte delle funzionalità smart che il Samsung UE65AU9079UXZT offre il meglio. Grazie alla piattaforma operativa Tizen, lo smart TV del produttore coreano mette a disposizione degli utenti una lunghissima lista di funzioni e di applicativi che ne migliorano ulteriormente l’esperienza d’uso. La compatibilità con Alexa e altri assistenti vocali, ad esempio, permette di gestire il TV con semplici comandi vocali. La modalità SmartThings, invece, consente di sincronizzare il TV con i dispositivi della casa smart compatibili e di gestirli direttamente dall’interfaccia del TV.

Non manca poi la possibilità di attivare il mirroring di PC e smartphone: il TV può essere così utilizzato come maxi-schermo per lo smart working (molto utile, ad esempio, in caso di conference call) o per vedere foto e video archiviati sulla memoria del telefonino.

Samsung, smart TV 4K da 65 pollici costa la metà: offerta e prezzo

Un apparecchio decisamente valido e versatile, dunque, che diventa un assoluto best buy del settore grazie all’offerta top di oggi su Amazon. Lo sconto assicurato dal colosso del commercio elettronico dimezza di fatto il prezzo: con lo sconto del 40% sul listino lo smart TV Samsung UE65AU9079UXZT costa appena 629,00 euro.

Gli utenti Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito tra i metodi di pagamento, poi, possono anche scegliere di pagare lo smart TV a rate a interessi 0 e senza costi di istruttoria. Il dispositivo costa così 52,42 euro al mese per 12 mesi.

Samsung UE65AU9079UXZT, smart TV 65 pollici 4K UHD con tecnologia Dynamic Crystal Color e Alexa integrato; esclusiva Amazon