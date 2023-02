San Valentino, i film d'amore più belli di sempre

San Valentino, che si festeggia ogni anno il 14 febbraio, è la giornata degli innamorati. È una ricorrenza che si può celebrare non solo con romantici weekend fuori porta e cene a lume di candela, ma anche davanti alla tv guardando (o riguardando) i film d’amore più belli di tutti i tempi. Da sempre il cinema ha fatto spesso e volentieri dell’amore il soggetto prediletto delle sue storie, non sempre a lieto fine. Ecco alcuni dei migliori film d’amore, ormai entrati nella storia, e dove vederli in streaming.

Titanic

A venticinque anni di distanza dal debutto al cinema, la storia d’amore tra Jack e Rose, ovvero Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, non è ancora stata dimenticata. Il capolavoro di James Cameron, che ha vinto ben undici Academy Awards ed è attualmente il terzo film di maggior incasso a livello mondiale, si può vedere a noleggio su Apple TV, Prime Video e Google Play Film. Ma non solo: dal 9 febbraio il film Titanic è eccezionalmente tornato al cinema in Italia in una versione rimasterizzata in 3D.

Se mi lasci ti cancello

Gli spettatori più appassionati di questo iconico film del 2004 hanno sempre criticato la scelta del titolo italiano, preferendo l’originale (ben più poetico): Eternal sunshine of the spotless mind. Disponile su Prime Video e NOW TV, il film ha per protagonista Clemetine che, stanca del rapporto con il compagno Joel, si fa cancellare dalla mente la parte di memoria relativa alla loro storia d’amore. Quando Joel lo scopre, decide di fare lo stesso. Obbligatorio tenere a portata di mano i fazzoletti.

Harry, ti presento Sally

Ecco un grande classico (è uscito nel 1989) che nei decenni successivi è stato citato innumerevoli volte da altri film, serie e show. I protagonisti di questa commedia romantica, Harry e Sally, si conoscono dai tempi dell’università e diventano amici. La loro relazione viene seguita nel corso degli anni, durante le sue continue evoluzioni. Il film si può vedere su Tim Vision e Prime Video o a noleggio su Apple TV.

Notting Hill

Uscito nel 1999, questo film ha reso l’omonimo quartiere di Londra in cui è ambientato una meta turistica molto gettonata dai visitatori più romantici. I protagonisti della commedia romantica sono William, timido proprietario di un negozio di libri, e Anna, diva di Hollywood. La storia d’amore tra i due è decisamente improbabile, eppure scatta il colpo di fulmine. Ma non è forse questo ciò che accade in tutte le favole più belle? Il film è disponibile su Netflix e Prime Video.

Lei

Che cos’è l’amore e cosa significa amare? Tanti film hanno provato a rispondere a queste domande e forse uno di quelli che lo ha fatto in modo più originale e attuale è Lei di Spike Jonze, uscito nel 2014. In questa storia, infatti, il protagonista instaura una relazione con quella che è letteralmente una voce femminile in un computer, un sistema operativo programmato per soddisfare desideri ed esigenze dell’utente. Si trova su Prime Video.