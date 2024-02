Sasmung prepara un altro Galaxy low cost

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Samsung Galaxy F15 5G è il nuovo low-cost del colosso sudcoreano che dovrebbe arrivare ai consumatori indiani prossimamente. Parliamo dell’erede naturale del precedente Samsung Galaxy F14 5G (in foto), anch’esso disponibile unicamente in India, che punta direttamente alla fascia di mercato più bassa, popolata da smartphone essenziali, con schede tecniche semplici ma comunque con tecnologie recenti, come il 5G ad esempio, è prezzi decisamente concorrenziali.

Poche le informazioni disponibili ma poche ore fa 91Mobiles ha scovato sul web la pagina di supporto di un device col codice SM-E156B/DS, che dovrebbe far riferimento proprio a questo nuovo entry level.

Samsung Galaxy F15 5G: cosa sappiamo

Sono ancora poche le certezze sulla scheda tecnica di nuovo Samsung Galaxy F15 5G ma dalle informazioni apparse sul web tra Amazon India e il sito MySmartPrix, sappiamo che questo dispositivo ha un display PLS LCD, con risoluzione FHD+ (1.080×2.408 pixel) e refresh rate variabile fino a 90 Hz. A protezione dello schermo dovrebbe esserci un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Per quanto riguarda il processore le ipotesi più accreditate sono due: o un MediaTek Dimensity 6100+ oppure un Samsung Exynos non meglio specificato, a cui si affiancano 4/6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB tramite microSD.

Dovrebbe esserci anche la funzione RAM Plus, che consente di ottenere più RAM attingendo dalla memoria interna del device.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra-grandangolare da 5 MP (altre fonti riportano 13 MP) e un terzo sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il chip per l’NFC, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e i vari sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria dovrebbe essere da ben 6.000 mAh, con ricarica via cavo da 25 W. Incerto il sistema operativo, ma questo smartphone potrebbe arrivare sul mercato già con Android 14.

Samsung Galaxy F15 5G: prezzo e disponibilità

Come già detto il nuovo Samsung Galaxy F15 5G non è ancora disponibile sul mercato e le uniche conferme al riguardo sono quelle relative alla pagina di supporto sul sito indiano di Samsung.

Vista la comparsa di queste informazioni, però, non si esclude che il nuovo low-cost del colosso sudcoreano della tecnologia possa arrivare in commercio già dalle prossime settimane, almeno per l’India.

Sconosciute anche le informazioni sul prezzo, anche se alcuni siti come MySmartPrix riportano la cifra di 15.990 rupie indiane che, al cambio attuale, corrisponderebbero a 178,87 euro,ma senza specificare a quale taglio di memoria faccia riferimento questo prezzo.