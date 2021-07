Satispay rilancia il cashback: bonus 150 € con il codice promo

Milioni di italiani hanno partecipato al programma Cashless Italia e, in particolare, al primo semestre del Cashback di Stato: secondo i dati pubblicati da app IO ben 7,9 milioni di utenti hanno fatto transazioni valide e 6,1 milioni riceveranno il rimborso da 150 euro entro il 30 novembre 2021.

Il Governo Draghi, però, come è ormai noto ha deciso di sospendere il secondo semestre del Cashback di Stato, che doveva iniziare il 1° luglio. L’alternativa, però, è già pronta: Satispay ha annunciato una propria versione del cashback, chiamato Wellcome Cashback perché riservato ai nuovi iscritti, con regole diverse ma con lo stesso rimborso: 150 euro a semestre. Le nuove regole del cashback di Satispay, per molti versi, correggono le storture emerse nei sei mesi di “pratica" del Cashback di Stato e, soprattutto, non prevedono alcun Super Cashback finale per chi ha fatto più transazioni e, di fatto, eliminano la parte più controversa del piano Italia Cashless.

Wellcome Cashback Satispay: come funziona

Il Cashback di Satispay è riservato ai nuovi iscritti dal 1° al 31 luglio, basta iscriversi usando il codice promo CashBack. Il rimborso per ogni transazione eseguita con Satispay è pari al 10%, ma fino ad un massimo di 2 euro.

Chi paga più di 20 euro con Satispay, quindi, riceverà comunque non più di 2 euro di cashback. Non solo: il cashback massimo sarà di 25 euro al mese, quindi per ottenere i 150 euro si dovrà raggiungere il massimale di 25 euro per tutti i sei mesi di durata dell’iniziativa, che termina il 31 dicembre 2021.

Tradotto in termini pratici: per ottenere i 150 euro di cashback Satispay saranno necessarie non meno di 13 transazioni al mese, per sei mesi consecutivi, per un totale di almeno 78 transazioni in totale. Ciò vuol dire che verranno premiate le transazioni di basso valore ma frequenti e costanti.

Wellcome Cashback Satispay: i negozi abilitati

I rimborsi verranno assegnati solo per i pagamenti effettuati nei negozi fisici convenzionati con Satispay presenti sul territorio italiano. Pagare con Satispay nei negozi, venditori ambulanti, liberi professionisti è gratis se l’importo non supera i 10 euro, altrimenti viene applicata una commissione pari a 20 centesimi di euro.

Gli utenti Satispay possono visualizzare la lista dei negozi convenzionati nella propria zona semplicemente aprendo l’app del servizio. Non rientrano nel Wellcome Cashback di Satispay i pagamenti effettuati presso i distributori automatici e gli acquisti online.