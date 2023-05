Scoperta una nuova e rarissima specie: non si vedeva da oltre 50 anni

Una nuova e rarissima specie di insetto che non si vedeva da oltre 50 anni è stata individuata in un ranch nella Contea di Colusa, in California. La scoperta si deve all’entomologo dell’Università della California Kipling Will, professore di scienze ambientali e grande appassionato di coleotteri carabidi.

Scoperta nuova e rara specie di insetto in California

La scoperta è stata resa possibile dal proprietario di un ranch vicino a Freshwater Creek, l’ex governatore Jerry Brown. L’uomo, consapevole dell’importanza storica, antropologica, geologica e botanica della proprietà da tempo accoglie nei suoi 2.500 acri di terreno scienziati esperti nei più disparati ambiti, al fine di dare un contributo effettivo alla ricerca.

Uno di questi, il professor Kipling Will, si è reso protagonista di una scoperta inaspettata. L’entomologo ha individuato nel ranch un particolare insetto, per l’esattezza un coleottero carabide, che per aspetto e caratteristiche si differenzia dalle specie già note e descritte. Approfondendo i suoi studi, è giunto alla conclusione che si tratta di un maggiolino completamente scomparso dai radar da circa 55 anni e che, data la scarsezza degli esemplari, non era mai stata descritta né nominata o catalogata.

Per confermare i suoi sospetti, il professor Will ha interpellato l’esperto David Maddison, professore di biologia integrativa presso l’Oregon State University. Servendosi dell’analisi morfologica e della mappatura del DNA i due scienziati hanno confermato che di fatto quel coleottero fosse una specie completamente nuova. Inoltre setacciando le collezioni di entomologia nei musei di tutta la California, ha trovato soltanto altri 21 esemplari della stessa specie, il più recente dei quali era stato raccolto nel 1966.

Bembidion brownorum, caratteristiche del maggiolino

La nuova specie di maggiolino – sottofamiglia degli scarabei, ovvero coleotteri scarabeidi – è stata chiamata Bembidion brownorum in omaggio a Jerry Brown, proprietario del ranch che ha fatto da scenario alla scoperta.

Si tratta di un insetto che all’apparenza non possiede particolari caratteristiche di rilievo. È un minuscolo scarabeo di colore marrone che misura non più di 5 mm di lunghezza, ma al microscopio si può notare una fluorescenza color verde e oro. Quel che ha colpito il professor Will è stata l’insolita forma del protorace – il primo segmento del torace degli insetti – che era completamente diversa rispetto a quella delle altre specie già note. Il Bembidion brownorum è relativamente più grande rispetto ad altri coleotteri dello stesso genere.

Al momento gli studi sono in corso per cercare di descrivere con maggiore certezza lo stile di vita e il comportamento dell’insetto. Dato il luogo in cui è stato trovato, il professor Will ipotizza che questa specie di coleottero probabilmente viva in luoghi caratterizzati da piccoli bacini d’acqua che, a seconda della stagione, si prosciugano lasciando scoperto il letto.

Gli esemplari attualmente raccolti sono soltanto 21, conservati presso l’Essig Museum Entomology Collection presso dell’Università di Berkeley e all’interno della collezione della California Academy of Sciences di San Francisco. In entrambi i casi si tratta di esemplari risalenti a oltre 100 anni fa e sono stati di vitale importanza per la recente scoperta del professor Will. Conservare le collezioni di insetti è un tassello imprescindibile per la ricerca attuale e futura.