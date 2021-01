Quando si parla di avventure mozzafiato ed esperienze al limite, a molti viene subito in mente un personaggio televisivo. Parliamo di Bear Grylls, l’esploratore protagonista di tanti documentari girati nei luoghi più insidiosi del pianeta, dalle foreste ai ghiacciai.

Netflix ha annunciato una nuova collaborazione con l’esploratore e conduttore televisivo. Il 16 febbraio 2021 arriverà in streaming il film interattivo Scuola di Sopravvivenza: Missione Safari. Sarà ambientato proprio in una riserva naturale dove, il conduttore ed esploratore nordirlandese, dovrà gestire un improvviso blackout. Il suo obiettivo sarà quello di ripristinare la corrente ed evitare che alcuni animali scappino e si avvicinino ai paesi vicini. Il film è legato alla omonima serie tv presente su Netflix dal 2019. La sua particolarità è sicuramente l’interazione, infatti sarà il pubblico a guidare le scelte di Bear Grylls scena dopo scena. Il titolo è quindi perfetto per chi ama guardare documentari e film ambientati nelle terre più selvagge e molte volte vorrebbe entrare nello schermo per aiutare il protagonista a sopravvivere.

Scuola di Sopravvivenza: ecco la trama

Una delle caratteristiche del film è che si tratta di un contenuto interattivo, cioè caratterizzato da una trama che si sviluppa in base alle scelte dello spettatore. Durante la visione, la storia si fermerà chiedendo all’utente di scegliere tra diverse alternative che le permettono di svilupparsi in modi diversi. Per tale motivo, non è caratterizzata da una trama statica, ma questa può cambiare da persona a persona. Non è il primo titolo di questo tipo, anche Black Mirror aveva sperimentato l’interattività.

Ma torniamo al film: tutto inizia quando in un Safari manca l’elettricità. Bear Grylls allora dovrà intervenire sia per ripristinare la corrente elettrica, sia per evitare che gli animali si allontanino. Infatti, durante la narrazione un leone riesce a scappare verso un paese vicino, mentre un babbuino corre verso il mare. Non mancherà l’avventura e lo spirito di adattamento che da sempre caratterizza i programmi con Bear Grylls.

Scuola di Sopravvivenza: uscita del film con Bear Grylls

Scuola di sopravvivenza: Missione Safari debutterà nel catalogo di Netflix il 16 febbraio 2021. Sarà quindi disponibile per tutti coloro che si sono abbonati al servizio.

Il titolo Scuola di Sopravvivenza (You vs. Wild quello originale) non è certo nuovo sulla piattaforma di streaming. Infatti, già da due anni è disponibile anche la serie tv interattiva che permette di guidare Bear Grylls nelle sue avventure nei luoghi selvaggi più insidiosi del mondo. Anche in questo caso, lo spettatore può guidare il personaggio nelle sue avventure.

Nell’attesa del film si potrebbe quindi guardare qualche puntata della serie. D’altronde l’esploratore sta attualmente lavorando anche a nuove puntate della serie, una sarà ambientata anche in Italia, nel bellissimo – ma anche complesso da affrontare – scenario delle Dolomiti.