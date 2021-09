Come scegliere la sedia da gaming perfetta ed economica

I videogiocatori non sono tutti uguali. Ci sono quelli che approcciano il mondo del gaming solo saltuariamente, magari per una partita veloce al titolo del momento, e quelli che invece dedicano gran parte del loro tempo libero a pad, mouse e tastiera. In alcuni casi addirittura lanciandosi in sfide in competitivo. Proprio per loro esistono le poltrone da gioco, sedute particolarmente ergonomiche e confortevoli pensate per sessioni intense e dalle massime prestazioni. Ecco perché sono in tanti, tra quelli che compongono il cosiddetto popolo nerd, ad aver almeno una volta nella vita cercato una sedia da gaming economica e adatta alle proprie esigenze, da acquistare per completare la propria postazione. Un acquisto importante, di cui ora analizzeremo tutti gli aspetti e i criteri per ponderare la scelta.

Sedia da gaming: come sceglierla

Prima di capire quale sedia da gaming economica sia la migliore per le nostre sessioni di gioco, è bene capire quali sono le caratteristiche che dobbiamo prendere in considerazione in fase di acquisto. Così da far ricadere la scelta sul modello che incontra le nostre necessità. Partiamo quindi dallo stile, vale a dire il formato che ne definisce la seduta e la postura durante l’utilizzo. I commercio, tra le forme più diffuse troviamo la più sobria da ufficio, il più comune stile racing, quella a piedistallo, a dondolo – pensata per chi utilizza solitamente un controller per giocare -, quella più rilassante a pouf, o ancora quella a sedile. Da non sottovalutare è poi il materiale con cui la sedia da gioco è rivestita: esistono sedie e poltrone rivestite completamente di ecopelle, di materiale traspirante o, in alternativa, di stoffa sintetica.

Un ulteriore aspetto da considerare nell’acquisto di una sedia da gaming – economica e non – è la comodità. Per quanto la sensazione di comfort sia del tutto soggettiva, si può comunque tenere conto di diversi fattori, come possono essere la forma della seduta, la posizione dello schienale e il materiale con cui è rivestita. Il massimo, sarebbe optare per una seduta comoda, magari imbottita, abbastanza alta da poter poggiare facilmente i piedi a terra e con una inclinazione della schiena con angolazione pari o di poco superiore a 90°. A chiudere, anche il colore gioca un ruolo importante. In genere, sarebbe consigliabile acquistarne una che possa sposarsi con la postazione da gioco che utilizziamo. I colori più apprezzati dai gamer sono il blu, il verde e il rosso, da andare ad abbinare ad esempio con le tonalità dell’illuminazione, della scrivania o di alcuni dei led che compongono i dettagli di case e tastiere.

Migliori sedie da gaming economiche

Ora che sappiamo quali elementi definiscono una poltrona da gioco, possiamo spostarci ancora di più nel concreto. Non a caso è giunto il momento di prendere in considerazione diversi modelli in vendita, per scegliere una sedia da gaming economica e confortevole. Attualmente, tra le migliori sedie da gaming a basso costo troviamo senza dubbio la poltrona ergonomica di SONGMICS. Questo prodotto si ispira soprattutto allo stile da ufficio, e offre il mix perfetto tra utilità e comodità. La seduta è molto ampia, la curvatura dello schienale è ergonomica e i braccioli sono ad altezza personalizzabile.

Abbiamo poi la sedia gaming IntimaTe WM Hear, che si fa notare per un comodo rivestimento in cuoio PU, un’imbottitura molto spessa e braccioli imbottiti allo stesso modo. Consente di sdraiare indietro il corpo ed è facile da trasportare, grazie alla presenza di una base a cinque rotelle. Chiude la carrellata di migliori sedie da gaming economiche la Trust GXT 705 Ryon. Si tratta di un articolo dotato di telaio in legno, rivestimento in pelle sintetica, schienale inclinabile con possibilità di blocco, braccioli imbottiti e base con rotelle. È disponibile nei colori rosso, bianco, blu, nero e rosa.