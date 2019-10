Serie A, decima giornata: dove vedere le partite in TV su Sky e DAZN

28 Ottobre 2019 - La Serie A torna già in campo per la decima giornata, un turno infrasettimanale che inizia martedì 29 ottobre con Parma – Hellas Verona e si conclude giovedì 31 ottobre con Milan – Spal. Come al solito le partite della Serie A 2019 – 2020 possono essere viste in TV su Sky e su DAZN e in streaming sulle relative piattaforma online (SkyGo e l’app di DAZN).

Una decima giornata con partite molto interessanti. Si parte subito forte martedì 29 ottobre alle 21:00 con Brescia – Inter. Balotelli affronta il suo passato, in una partita che per l’Inter sarà molto complicata. Mercoledì alle 19:00 scontro al vertice, il Napoli ospita l’Atalanta terza in classifica e che sta mostrando un calcio paradisiaco. Gli uomini di Ancelotti sono chiamati a fare una grande gara dopo il pareggio contro la Spal. Anche la Juve deve ritrovare la strada della vittoria: ospita all’Allianz Stadium il Genoa di Thiago Motta. La decima giornata si chiude con il posticipo del giovedì tra Milan e Spal, in una partita che sa molto di ultima spiaggia per i rossoneri. Ecco dove vedere su Sky e DAZN la decima giornata di Serie A 2019 – 2020.

Calendario decima giornata Serie A 2019 – 2020

Martedì 29 ottobre

Parma-Hellas Verona – ore 19:00

Brescia-Inter – ore 21:00

Mercoledì 30 ottobre

Napoli-Atalanta – ore 19:00

Juventus-Genoa – ore 21:00

Cagliari-Bologna – ore 21:00

Sampdoria-Lecce – ore 21:00

Sassuolo-Fiorentina – ore 21:00

Lazio-Torino – ore 21:00

Udinese-Roma – ore 21:00

Giovedì 31 ottobre

Milan-Spal – ore 21:00

Quali partite della decima giornata della Serie A 2019 – 2020 fa vedere SKY in TV

Come previsto dal bando dei diritti TV, Sky trasmette in esclusiva e in diretta sette partite ogni giornata di campionato. Per la decima giornata di Serie A, le partite sono spalmate dal martedì al giovedì. Sky trasmetterà in TV la trasferta dell’Inter a Brescia, con Balotelli che incontra il suo passato. Mercoledì occhi puntati sulla Juventus di Maurizio Sarri che dopo il pareggio contro il Lecce deve ricominciare la sua marcia vincente. Cagliari – Bologna è la sfida tra due squadre che giocano abbastanza bene e che sono in lotta per un posto nell’Europa che conta. Ecco uno schema per capire come vedere le partite della decima giornata di Serie A in TV su Sky.

Martedì 29 ottobre

Brescia-Inter – ore 21:00 – Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Mercoledì 30 ottobre

Napoli-Atalanta – ore 19:00 – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251;

Juventus-Genoa – ore 21:00 – Sky Sport Serie A, Sky Sport 252;

Cagliari-Bologna – ore 21:00 – Sky Sport 253;

Sampdoria-Lecce – ore 21:00 – Sky Sport 254;

Sassuolo-Fiorentina – ore 21:00 – Sky Sport 255;

Giovedì 31 ottobre

Milan-Spal – ore 21:00 – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251.

Quali partite della decima giornata della Serie A 2019 – 2020 vedere in TV su DAZN

La sfida tra due sorprese del campionato (Parma – Verona) e le partite delle due romane (Lazio – Torino e Udinese – Roma). Questi i tre match che trasmetterà DAZN sulla propria piattaforma online e sul canale DAZN 1 disponibile sul satellitare. Ecco un riepilogo con le partite della decima giornata che trasmetterà DAZN.

Martedì 29 ottobre

Parma-Hellas Verona – ore 19:00 – DAZN 1 (Canale 209 di Sky)

Mercoledì 30 ottobre

Lazio-Torino – ore 21:00 – DAZN1 (Canale 209 di Sky)

Udinese-Roma – ore 21:00 – DAZN