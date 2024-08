Serie A 2024 - 2025: dove vedere la prima giornata in TV e in streaming

Sabato 17 agosto ricomincia la Serie A. Ecco dove vedere la prima giornata di campionato in TV e in streaming su DAZN, Sky e NowTV

Fonte foto: svetikd/iStock

Si ricomincia. In questo weekend di metà agosto riparte la Serie A e si preannuncia una stagione veramente molto interessante. Ad esclusione di Inter (campione d’Italia) e Atalanta (vincitrice dell’Europa League), tutte le principali candidate allo Scudetto hanno cambiato allenatore. La Juventus vuole aprire un nuovo ciclo e ha affidato il compito a Thiago Motta, reduce dall’ottima stagione con la qualificazione in Champions League del Bologna (che lo ha sostituito con Italiano, arrivato dalla Fiorentina). Lo stesso ha fatto il Milan, che vuole puntare allo Scudetto affidando la panchina a Fonseca, vecchia conoscenza del calcio italiano. Il Napoli, invece, vuole cancellare la brutta stagione appena disputata e ha fatto all-in con Conte, un vincente di natura.

Una Serie A che vede novità importanti anche per quanto riguarda i diritti televisivi. La Lega di Serie A ha chiuso un accordo quinquennale con DAZN e SkySport. La piattaforma digitale trasmetterà tutte le partite del campionato, di cui sette in esclusiva per ogni giornata. Sky (e NowTV) hanno acquistato il pacchetto che permette di trasmettere tre partite per ogni giornata di campionato, ma rispetto al triennio precedente ha ottenuto la possibilità di far vedere anche alcuni big match di campionato. Ecco come guardare in TV e in streaming la prima giornata di campionato.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%

Serie A, le partite e gli orari della prima giornata

Saranno i campioni d’Italia a inaugurare questa nuova stagione di Serie A. Il match d’apertura della prima giornata sarà Genoa – Inter, fissato alle ore 18:30 di sabato 17 agosto. In contemporanea ci sarà anche Parma – Fiorentina, con il ritorno in Serie A della squadra emiliana dopo alcuni anni di Serie B. Alle 20:45 di sabato appuntamento con Milan – Torino, partita molto interessante con due squadre che hanno cambiato allenatore durante la pausa estiva, e con Empoli – Monza. Altro doppio appuntamento per domenica 18 agosto alle ore 18:30 con Bologna – Udinese e Hellas Verona – Napoli. Alle 20:30 di domenica due match che vedono protagoniste le squadre capitoline: Lazio – Venezia e Cagliari – Roma. La prima giornata si chiude lunedì con Lecce – Atalanta alle ore 18:30 e con Juventus – Como alle ore 20:30.

sabato 17 agosto ore 18:30 : Genoa-Inter – DAZN

: Genoa-Inter – DAZN sabato 17 agosto ore 18:30 : Parma – Fiorentina – DAZN

: Parma – Fiorentina – DAZN sabato 17 agosto ore 20:45 : Milan – Torino – DAZN e Sky Sport

: Milan – Torino – DAZN e Sky Sport sabato 17 agosto ore 20:45 : Empoli – Monza – DAZN

: Empoli – Monza – DAZN domenica 18 agosto ore 18:30 : Bologna – Udinese – DAZN

: Bologna – Udinese – DAZN domenica 18 agosto ore 18:30 : Hellas Verona – Napoli – DAZN e Sky Sport

: Hellas Verona – Napoli – DAZN e Sky Sport domenica 18 agosto ore 20:45 : Lazio – Venezia – DAZN

: Lazio – Venezia – DAZN domenica 18 agosto ore 20:45 : Cagliari – Roma – DAZN

: Cagliari – Roma – DAZN lunedì 19 agosto ore 18:30 : Lecce – Atalanta – DAZN e SKySport

: Lecce – Atalanta – DAZN e SKySport lunedì 19 agosto ore 20:45: Juventus – Como – DAZN

Come vedere la Serie A su DAZN

Si riparte come si era terminato. Per vedere la Serie A è necessario l’abbonamento a DAZN, l’unica piattaforma a trasmettere tutti match di Serie A. Per farlo è necessario avere l’abbonamento al pacchetto Standard oppure al pacchetto Plus. La differenza tra i due abbonamenti, oltre al prezzo, riguarda principalmente il numero di dispositivi che puoi registrare sul profilo e il numero di persone che possono vedere contemporaneamente la piattaforma da due reti internet differenti. Oltre a tutta la Serie A, DAZN offre tanto altro. La Liga spagnola, la FA Cup, il meglio degli incontri di pugilato e anche due canali di Eurosport.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

Come guardare la Serie A su Sky e NowTV

La Serie A torna anche su Sky e su NowTV, le due piattaforme di proprietà di Comcast. GLi abbonati al pacchetto Calcio di Sky possono vedere sulla piattaforma satellitare e in streaming su SkyGo tre match per ogni giornata di campionato. Per la prima giornata le partite selezionate sono:

sabato 17 agosto ore 20:45: Milan – Torino

domenica 18 agosto ore 18:30: Hellas Verona – Napoli

lunedì 19 agosto ore 18:30: Lecce – Atalanta

Le stesse partite sono disponibili anche per gli abbonati a NowTV, la piattaforma online di proprietà sempre di Comcast. L’app di NowTV è disponibile su qualsiasi smart TV e dispositivi mobile. Per vedere le partite è necessario avere l’abbonamento al pacchetto PassSport, disponibile in questo momento in offerta con uno sconto di ben il 40%. Oltre alla Serie A hai accesso a un numero di contenuti sportivi praticamente sterminato: la Formula 1, la MotoGP, il meglio del tennis mondiale, la NBA e tantissimo altro.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%