3 serie da guardare se hai nostalgia di X Files

X-Files andò in onda per la prima volta nel 1993 negli Stati Uniti, decretando l’inizio di un nuovo filone di successo, il famoso Sci-Fi, quello che unisce il genere scientifico alla fantascienza. Naturalmente però in X-Files troviamo anche e soprattutto l’investigativo, il crime, che tanto va di tendenza negli ultimi anni. Arrivò in Italia un anno dopo e anche nel nostro Paese ebbe un importante seguito.

Oggi X-Files è considerato uno show cult e racconta le vicende di due protagonisti, Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson), agenti dell’FBI impegnati nello studio di casi particolari che richiedono strategie e approcci non convenzionali, identificati con il nome di x-files. I due personaggi, insieme al loro team, si ritrovano puntata dopo puntata a scoprire creature spaventose e altri eventi fantascientifici, dagli alieni a creature mostruose che popolano la Terra. L’impatto della serie sul pubblico e più in generale sulla società è stato importante è ha influenzato la nascita di altri programmi simili. Nelle diverse piattaforme di streaming si possono trovare diverse serie tv che potrebbero piacere anche ai fan di X-Files.

Fringe su Infinity

Fringe è la serie tv nata dalla mente di JJ Abrams ed è esplicitamente ispirata proprio a X-Files. Le somiglianze sono così marcate che i fan se n’è sono accorti e, almeno all’inizio, non hanno risparmiato critiche al nuovo show. Col tempo però, grazie ad una trama forte, ai personaggi ben caratterizzati e altri dettagli curati con attenzione, ha saputo trovare la sua identità.

In ogni caso si tratta di un prodotto ben costruito, ideale per gli amanti del genere Sci-Fi e non solo. Racconta le vicende della divisione Fringe dell’FBI, una squadra che indaga su eventi e fenomeni soprannaturali, capaci di mettere a rischio il sistema mondiale.

La serie tv è composta da cinque stagioni e può essere guardata su Infinity.

Supernatural su Amazon Prime Video

Quando si parla di soprannaturale, non si può non fare riferimento a Supernatural, lo show che ha catturato il pubblico di tutto il mondo e che oggi conta ben 13 stagioni.

La serie tv narra le vicende dei fratelli Winchester impegnati ad eliminare demoni, vampiri e altre creature mostruose dalla terra. Le dinamiche sono quindi molto simili a quelle di X-File ma Supernatural si discosta un po’ dalla scienza per abbracciare il campo religioso e soprannaturale. Non a caso si parla di possessioni, apocalissi, purgatorio, esorcismi e quant’altro.

In ogni caso è una bella serie tv per chi ama il genere ed è disponibile su Amazon Prime Video.

Stranger Things su Netflix

Arriviamo ora ad una delle serie tv più famose degli ultimi anni. Stranger Things incarna tanti generi: dal teen drama, all’horror, fino alla fantascienza.

Racconta le vicende di un affiatato gruppo di ragazzi impegnati dapprima a cercare la verità a proposito di strani fenomeni paranormali che scuotono la propria cittadina e poi a sconfiggere una creatura mostruosa che rischia di distruggere tutto.

Stranger Things è disponibile su Netflix.