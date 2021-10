10 serie e film da guardare per Halloween

Halloween è alle porte e anche quest’anno in tutta Italia si organizzano eventi per celebrare la notte più spaventosa dell’anno. Tra una serata in discoteca o una in centro, c’è chi preferisce rimanere a casa e guardare un bel film horror o una serie tv a tema.

In questo caso, la scelta è davvero vasta. Infatti, in tutte le piattaforme di streaming è possibile trovare più di un contenuto perfetto per il 31 ottobre, da guardare da soli o in compagnia. Il genere horror è uno dei più produttivi di sempre, quindi tra Netflix, Amazon Prime Video e Disney + si possono trovare decine di serie tv e film, inclusi quelli cult. Naturalmente, per chi ama le novità, nel 2021 sono uscite tante nuove produzioni da scoprire. E per farlo si può approfittare, non solo della giornata di Halloween, ma di tutto il weekend lungo di Ognissanti. Per facilitare la scelta, ecco 5 serie e 5 film horror perfetti per questi giorni, per un totale di 10 contenuti da paura.

5 serie tv horror da guardare ad Halloween

Halloween è principalmente una festa dedicata ai bambini e ragazzi; perciò, molte persone organizzeranno una serata a tema per intrattenere i più piccoli e avranno bisogno di alcuni titoli adatti anche a loro. Ma oltre alle serie tv per ragazzi perfette per Halloween, ne esistono anche molte altre perfette per i più grandi.

La scelta è ampia, ecco una selezione di 5 show imperdibili da guardare il 31 dicembre e, perché no, durante il weekend lungo:

Midnight Mass su Netflix è una miniserie composta da 7 episodi che racconta i misteri della piccola comunità che vive nell’isola di Crockett, un luogo isolato dove accadono eventi inspiegabili. Ciò conduce la popolazione ad avvinarsi al divino e a ritrovare un certo fervore religioso, non senza pagare un prezzo molto alto.

è una miniserie composta da 7 episodi che racconta i misteri della piccola comunità che vive nell’isola di Crockett, un luogo isolato dove accadono eventi inspiegabili. Ciò conduce la popolazione ad avvinarsi al divino e a ritrovare un certo fervore religioso, non senza pagare un prezzo molto alto. The Walking Dead su Disney+ è l’iconica serie tv sugli zombie. Si può guardare una vecchia stagione oppure una delle nuove puntate che nell’ultimo periodo sono uscite proprio sul canale Star della piattaforma.

è l’iconica serie tv sugli zombie. Si può guardare una vecchia stagione oppure una delle nuove puntate che nell’ultimo periodo sono uscite proprio sul canale Star della piattaforma. So cosa hai fatto su Amazon Prime Video è ideale per chi ama i teen drama. Questo, però, ha incredibili risvolti horror: un gruppo di adolescenti condivide un segreto e viene perseguitato da un assassino. Nel frattempo, insieme scoprono un terribile segreto che appartiene alla cittadina in cui vivono, apparentemente perfetta.

è ideale per chi ama i teen drama. Questo, però, ha incredibili risvolti horror: un gruppo di adolescenti condivide un segreto e viene perseguitato da un assassino. Nel frattempo, insieme scoprono un terribile segreto che appartiene alla cittadina in cui vivono, apparentemente perfetta. Ratched su Netflix è lo spin off di Qualcuno volò sul nido del cuculo di Ken Kesey; racconta la storia dell’infermiera Mildred, una donna senza scrupoli che inizia a lavorare in ospedale dove vengono effettuate pratiche cruente.

è lo spin off di Qualcuno volò sul nido del cuculo di Ken Kesey; racconta la storia dell’infermiera Mildred, una donna senza scrupoli che inizia a lavorare in ospedale dove vengono effettuate pratiche cruente. The Terror su Amazon Prime Video è una serie tv antologica, dove ogni stagione è autoconclusiva. Personaggi e ambientazioni sono differenti, ma ciò che accomuna i diversi capitoli è proprio il terrore.

5 film da guardare ad Halloween

Anche chi ama le pellicole avrà l’imbarazzo della scelta durante la serata di Halloween. Se si è a corto di idee o un po’ confusi davanti alla tv, ecco 5 film imperdibili, da vedere e rivedere:

The Manor su Amazon Prime Video

A classic horror story su Netflix

The haunting of hill house su Netflix

The other side of the Door su Disney+

Escape Room su Amazon Prime Video

Questi sono alcuni titoli horror perfetti per gli adulti, meno conosciuti rispetto ai blasonati Annabelle o Shining, che si trovano nelle piattaforme in streaming.