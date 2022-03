Film e serie tv di aprile 2022 su Netflix

Netflix si lascia alle spalle un mese di marzo decisamente scintillante, segnato soprattutto dall’uscita della seconda attesissima stagione di Bridgerton. Quali titoli di serie tv e film sono invece attesi per aprile 2022? Ecco che cosa andrà ad arricchire il catalogo della piattaforma di streaming.

Tra le serie tv, c’è una certa aspettativa nei confronti della seconda parte della quarta stagione di Ozark, nella quale recita anche Julia Garner, apprezzatissima per il suo recente ruolo in Inventing Anna. Ad aprile arrivano anche la prima parte della sesta stagione di Better Call Saul e la quinta stagione di Elite, che segnerà l’inizio di un nuovo avvincente semestre a Las Encinas. Tra i titoli nuovissimi presto parte del catalogo Netflix c’è anche Michela Giraud: la verità, lo giuro!, lo speciale comico della stand up comedian che ha anche partecipato alla prima edizione di LOL: Chi ride è fuori!

I film di aprile 2022 su Netflix

Film, ma anche documentari, anime e special comici: ecco tutte le novità più attese su Netflix ad aprile 2022.

1° aprile : Apollo 10 e mezzo, Nella bolla, Celeb Five: dietro le quinte, Battle: Freestyle, Lara Croft: Tomb Rider

: Apollo 10 e mezzo, Nella bolla, Celeb Five: dietro le quinte, Battle: Freestyle, Lara Croft: Tomb Rider 6 aprile : Michela Giraud: la verità, lo giuro!, Furioza

: Michela Giraud: la verità, lo giuro!, Furioza 7 aprile : Ritorno allo spazio

: Ritorno allo spazio 8 aprile : Yaksha, Metal Lords, The In Between – Non ti perderò, Danzando sul cristallo

: Yaksha, Metal Lords, The In Between – Non ti perderò, Danzando sul cristallo 14 aprile : Ovosodo

: Ovosodo 15 aprile : Choose or Die

: Choose or Die 16 aprile : Venom: La furia di Carnage

: Venom: La furia di Carnage 19 aprile : White Hot: L’ascesa e la caduta di Abercrombie & Fitch

: White Hot: L’ascesa e la caduta di Abercrombie & Fitch 20 aprile : La svolta

: La svolta 22 aprile : Ti giro intorno, Taxi Driver

: Ti giro intorno, Taxi Driver 26 aprile : David Spade: Nothing Personal

: David Spade: Nothing Personal 27 aprile : I segreti di Marilyn Monroe: i nastri inediti, L’assedio di Silverton

: I segreti di Marilyn Monroe: i nastri inediti, L’assedio di Silverton 28 aprile : Bubble

: Bubble 29 aprile: Rumspringa: il viaggio di Jacob

Le serie tv di aprile 2022 su Netflix

Tra le uscite nuove di zecca e le vecchie serie tv sempreverdi che tornano in auge, ad aprile 2022 su Netflix c’è spazio anche per docu-serie, reality show e serie animate.