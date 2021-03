3 serie simili a Ginny e Georgia

La serie tv Ginny & Georgia ha esordito su Netflix il 24 febbraio 2021 e in pochi giorni ha scalato le classifiche della piattaforma. Lo show è incentrato sul rapporto tra una madre single Georgia e sua figlia quindicenne Ginny, che dopo una vita di traslochi approdano, insieme al fratellino Austin, in una nuova cittadina del New England.

Per molti aspetti, la serie tv ricorda Una mamma per amica, titolo di successo composto da 8 stagioni e andato in onda a partire dal 2000. Ginny & Georgia però ha anche dei connotati misteriosi, che la avvicinano a un thriller. Infatti, la madre ha un passato difficile e ricco di ombre: Georgia tenta di nascondere i suoi segreti e infatti, nel corso delle puntate, scopriremo che c’è addirittura un detective privato che la pedina. Alcuni di questi segreti sono scoperti da Ginny che si allontana gradualmente fino a decidere di scappare di casa col fratellino Austin, proprio nell’ultima puntata. Nell’attesa che venga pubblicata la seconda stagione, è possibile trovare diverse serie simili che indagano sul rapporto tra madre e figlia ma anche sulla gestione delle proprie radici e dei problemi adolescenziali.

Jane the Virgin su Netflix

Chi ha amato Georgia & Ginny proverà lo stesso sentimento anche davanti a Jane the Virgin. La serie tv parla del rapporto tra Xiomara e sua figlia Jane. Sono molto diverse caratterialmente e spesso litigano per difendere le loro posizioni. Proprio come Georgia & Ginny hanno dovuto affrontare numerosi problemi: Xiomara ha dato alla luce Jane quando aveva solo 16 anni e questa minima differenza d’età le ha fatte crescere insieme. Lei è sempre presente per sua figlia e la sostiene in ogni occasione.

Jane the Virgin è disponibile su Netflix.

This is us su Amazon Prime Video

La seconda serie che ha dei tratti in comune con Ginny & Georgia è This is Us. Si tratta di un vero e proprio dramma famigliare narrato su tre archi temporali diversi, il cast è corale e abbraccia diversi nuclei famigliari, coppie, persone e situazioni.

Nella trama troviamo naturalmente anche la narrazione del rapporto mamma-figlia, quello tra Kate e Rebecca. Il loro è un rapporto difficile, dove non si riesce a comunicare: Rebecca è la colonna portante della sua famiglia, è una persona che pretende molto e che concentra le sue attenzioni sulla figlia Kate, che invece pensa di essere una delusione per sua madre ma vuole emanciparsi, trovare la sua strada.

This is us è disponibile su Amazon Prime Video.

The Handmaid’s Tale su TIMvision

The Handmaid’s Tale è la serie tv distopica ispirata al romanzo del 1985 Il racconto dell’ancella di Margaret Artwood. Apparentemente la serie è lontana da Ginny & Georgia, in realtà ci sono davvero tanti elementi simili.

La serie racconta le vicende di June Osborne, l’ancella che vive a Gilead, regime in cui le donne fertili vengono rapite e donate ai Comandanti del regime col solo scopo di procreare.

Fin da quando viene rapita, il suo sogno è incontrare la figlia Hannah. Il momento del loro incontro è uno dei più struggenti della serie tv.

The Handmaid’s Tale è disponibile su TIMVision.