3 serie tv thriller psicologici da vedere su Netflix

Per thriller psicologico si intende un sotto-genere del thriller, che solitamente ingloba elementi tratti dal giallo e dal dramma. In questo tipo di contenuto la psiche ha un ruolo cruciale: tutto ruota attorno a una trama complessa, caratterizzata da numerosi dettagli, connessioni e colpi di scena.

Solitamente il punto di partenza è un delitto o mistero da risolvere. I personaggi, per arrivare alla soluzione, si affidano a profonde riflessioni e agli angoli più reconditi della propria mente. L’azione ha sicuramente un ruolo defilato rispetto ad altri titoli. Il genere è perfetto per chi ama le storie cervellotiche e ricche di particolari da prendere in considerazione. Naturalmente, non mancano adrenalina e suspense. Esistono serie tv in streaming che contengono tutti questi ingredienti? Certamente sì. È possibile trovare diverse serie tv thriller psicologici su Netflix, la piattaforma di streaming per eccellenza. Ecco alcuni titoli da guardare assolutamente.

Le regole del delitto perfetto su Netflix

Iniziamo con una delle serie tv più apprezzate degli ultimi anni. Le regole del delitto perfetto è composta da sei stagioni, scritta da Peter Nowalk e prodotta dalla famosa Shonda Rhimes, la stessa produttrice di Grey’s Anatomy e Bridgerton.

La trama ruota attorno alle vicende di Annalise Keating (Viola Davis), avvocata e professoressa di diritto penale all’Università. Per gestire i suoi casi si avvale del supporto di alcuni suoi brillanti studenti e altri collaboratori. La sua personalità è forte e decisa e davanti alle difficoltà non si fa scrupoli. Le puntate sono costruite appositamente per rendere il finale completamente inaspettato per lo spettatore, che difficilmente può prevederne la conclusione. I colpi di scena e la suspense sono all’ordine del giorno. Insomma, la serie tv è perfetta per chi ama i thriller psicologici.

Thriller psicologici su Netflix: Mindhunter

Mindhunter è la serie statunitense ispirata al libro "Mindhunter: La storia vera del primo cacciatore di serial killer americano" scritto da Mark Olshaker e John E. Douglas. Attualmente su Netflix si possono guardare le prime due stagioni, mentre la terza è ancora sospesa per via del Covid-19.

Psicologia contorta, devianze, orrore e investigazione: questi sono solo alcuni degli ingredienti che rendono Mindhunter un caso di successo. L’obiettivo della trama è capire cosa porta un serial killer a compiere delitti così efferati, cercando di leggere i suoi istinti e anticipare le sue prossime mosse. La serie, diretta da David Fincher, si focalizza sulla figura dei profiler, ovvero gli investigatori che studiano la psicologia degli assassini. Si tratta di un titolo consigliatissimo a tutti coloro che amano il genere e sono incuriositi dalla psicologia dei killer.

Serie tv thriller su Netflix: 24

Il terzo e ultimo titolo consigliato è 24, la serie tv thriller per eccellenza. Composta da 192 puntate suddivise in 8 stagioni, vede come protagonista Jack Bauer (Kiefer Sutherland) agente anti-terrorismo di Los Angeles, che nelle puntate ha il compito di risolvere una minaccia in 24 ore.

La particolarità della serie tv è quella di narrare gli eventi in tempo reale, infatti ogni stagione è costituita da 24 puntate di 45 minuti, esattamente il tempo in cui il protagonista deve risolvere il caso. Questo permette di coinvolgere ancora di più gli spettatori, che si ritrovano quasi a lottare contro il tempo insieme a Bauer.

Queste sono solo alcune serie tv disponibili su Netflix, ma la piattaforma ne propone davvero tante. Senza contare gli altri servizi alternativi, per esempio gli amanti del genere abbonati a Sky non possono perdere Your Honor ma anche The Undoing, il thriller psicologico con Nicole Kidman e Hugh Grant.