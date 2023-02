Serie tv, Miriam Leone sarà Oriana Fallaci

Miriam Leone sarà Oriana Fallaci nella nuova miniserie dedicata alla celebre scrittrice e giornalista, intitolata Miss Fallaci. Il progetto italiano è firmato da Paramount+, che ospiterà gli episodi sulla sua piattaforma di streaming. Le riprese sono già iniziate: lo ha rivelato la stessa attrice protagonista che negli scorsi giorni ha postato sui social una sua foto durante la preparazione del trucco e dell’acconciatura prima di salire sul set. Ecco tutto quello che sappiamo per ora sulla miniserie.

Di cosa parla Miss Fallaci

Oriana Fallaci, toscana, è nata nel 1929 ed è morta nel 2006. È stata una famosa giornalista e scrittrice: è stata la prima donna italiana ad andare al fronte in qualità di inviata speciale e i suoi dodici libri hanno venduto circa venti milioni di copie in tutto il mondo. Nell’ultima fase della sua vita ha assunto posizioni discusse: ad esempio, dopo l’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001 Fallaci (che all’epoca viveva a New York) ha criticato duramente l’Islam.

La miniserie Miss Fallaci, composta da otto puntate e prima produzione original italiana di Paramount+, sarà ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta e racconterà dunque i primi anni di carriera di Oriana, che all’epoca aveva quasi 30 anni e viaggiava tra Roma e gli Stati Uniti coltivando il sogno di scrivere delle più grandi personalità di quel tempo.

Fallaci, come sappiamo, è diventata un’icona del Novecento, ma la miniserie si propone di mostrare il suo percorso di formazione: un percorso probabilmente meno noto al grande pubblico rispetto ad altri anni della sua vita e inevitabilmente caratterizzato soprattutto da forza di volontà, emancipazione e ambizione.

La serie si ispira ai fatti realmente accaduti che la stessa Fallaci ha raccontato nei suoi primi libri: I sette peccati di Hollywood e Penelope alla guerra, entrambi editi da Rizzoli.

Chi recita in Miss Fallaci

Come già detto la serie, che è prodotta da ViacomCbs International Studios e Minerva Pictures in associazione con RedString, ha per protagonista Miriam Leone. Al momento non sono noti altri componenti del cast.

La sceneggiatura è firmata da Viola Rispoli, Thomas Grieves, Laura Grimaldi, Alice Urciuolo e Alessandra Gonnella. Quest’ultima, giovane regista già Nastro d’argento per il corto A cup of coffee with Marilyn, è anche l’ideatrice della miniserie. La produzione avverrà in collaborazione con Edoardo Perazzi, nipote ed erede di Oriana Fallaci.

Quando esce Miss Oriana

Non è ancora stata annunciata la data di uscita esatta della miniserie Miss Oriana, ma presumibilmente avverrà nel 2024 su Paramount+.