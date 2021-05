Friends: il set Lego per prepararsi alla reunion

La reunion di Friends arriverà in televisione il prossimo 27 maggio per la gioia dei fan che l’attendevano da tempo. Per prepararsi al meglio al ritorno del cast, i fan possono divertirsi a ricreare gli ambienti della famosa serie TV grazie ai set di Lego.

Dopo il successo ottenuto dal set Ideas Central Perk, che riproduce l’ambientazione della caffetteria amata dai protagonisti di Friends, Lego ha annunciato l’arrivo di altri spettacolari set: Gli appartamenti di Friends. Si tratta di set da 2048 pezzi che i fan potranno usare per ricostruire l’appartamento di Monica e Rachel, oppure quello da single di Chandler e Joey. Un vero e proprio tributo alla serie cult anni Novanta che arriva insieme alla conferma della reunion: uno speciale "unscripted" in cui i membri del cast assieme ai produttori racconteranno aneddoti e leggeranno i copioni delle puntate migliori.

Friends e Lego: i set da non perdere per i veri fan

Un set da costruire mattoncino dopo mattoncino e rivivere le avventure di Chandler, Joey, Ross, Rachel, Monica e Phoebe direttamente nei loro appartamenti. Lego si prepara a lanciare il nuovo set Gli appartamenti di Friends il prossimo giugno, subito dopo l’uscita della reunion del cast della popolare serie TV. I due appartamenti saranno collegabili dall’altrettanto iconico corridoio, a sua volta teatro di tante vicende dei protagonisti. Nelle confezioni oltre ai personaggi principali del cast, ce ne saranno altri altrettanto divertenti, come Janice: la fidanzata storica di Chandler dalla voce stridula.

Il nuovo set Lego arriva dopo il grande successo di Ideas Central Perk, lanciato per il 25° anniversario dei Friends, che riproduce il set della caffetteria di New York dove i protagonisti si riunivano per parlare di amore, amicizia e lavoro sull’iconico divano. Per chi vuole rivivere le scene del divano e divertirsi, il Centra Perk è in vendita su Amazon e comprende 7 minifigure: Ross Geller, Rachel Green, Chandler Bing, Monica Geller, Joey Tribbiani, Phoebe Buffay e il divertente barista Gunther. I fan potranno ricostruire il salotto, con tanto di divano, poltrona, sedie e tavolo, così da ricreare le proprie gag preferite.

Lego Set Central Perk – Serie TV Friends

Reunion di Friends: quando arriva e come sarà

Dopo anni e anni di attesa, il cast di Friends si riunisce. Niente episodi speciali o nuove stagioni, una reunion che sarà all’insegna dei ricordi per il cast composto da Jennifer Aniston (Rachel), David Schwimmer (Ross), Courteney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler), Matt LeBlanc (Joey) e Lisa Kudrow (Phoebe). Lo speciale dal titolo The One Where They Get Back Together punterà sul format dell’"unscripted". Niente copione e tanta improvvisazione tra gli attori, gli ideatori e il produttore, che garantiranno tante risate. La messa in onda è prevista per il prossimo 27 maggio e in Italia sarà trasmessa da Sky e Now Tv.