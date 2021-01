HBO Max non si ferma, dopo aver annunciato lo speciale di Friends, poi bloccato a causa della pandemia, e anche la rivisitazione di Gossip Girl, ora ha pensato anche a tutti i fan e le fan di Sex and The City, la serie tv cult degli anni Novanta.

Questa volta non sarà uno speciale di due ore pensato per ricordare i vecchi tempi, come previsto per Friends, ma una vera e propria mini-serie dedicata al ritorno del gruppo di amiche più divertenti e alla moda di News York. Il revival sarà sempre ambientato nella Grande Mela e sarà costituito da una decina di episodi, dove le protagoniste della serie ritorneranno sui luoghi che le hanno rese celebri circa venti anni fa. Ritroveremo Carrie, Charlotte e Miranda mentre ci sarà una grande assente, Samantha. Infatti, Kim Cattrall, l’attrice che la interpretava, aveva più volte dichiarato di voler lasciare alle spalle quel ruolo e il relativo show. Nonostante ciò, il pubblico non sta più nella pelle e non vede l’ora di vedere nuovamente le avventure delle tre amiche sul piccolo schermo.

Sex and the City: un successo planetario

Sex and the City è uno degli show più rappresentativi degli anni Novanta. Grazie al perfetto mix tra ambientazione, storie e personaggi ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui sette Emmy come miglior comedy americana. La serie è ispirata all’omonimo romanzo di Candace Bushnell.

Le protagoniste della serie originale erano quattro amiche, Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis) e Samantha (Kim Cattrall). Ambientata a New York, raccontava le loro vicende quotidiane, tra amori impossibili, shopping e serate a chiacchierare.

Alcune delle scene, ma soprattutto lo stile dell’intera serie tv ha influenzato molti prodotti più recenti, uno di questi è sicuramente Emily in Paris.

Ma nelle diverse piattaforme in streaming non mancano altri titoli simili a Sex and The City. Dopo il successo planetario, la produzione si prepara quindi ad un grande ritorno.

Remake Sex and the City: tutti i dettagli

Il remake si intitolerà “And Just Like That” e racconterà le vicende di Carrie, Charlotte e Miranda e della loro amicizia ormai diventata trentennale. Le vedremo ormai donne e alle prese con problemi legati alla maturità, senza però dimenticare il loro amore per la moda e il gossip. Naturalmente non mancheranno gli intrighi amorosi, le confessioni e le chiacchiere tra amiche. Insomma, le attrici sono sempre loro e sarà bello rivederle a tanti anni di distanza. Naturalmente la serie sarà ambientata tra le vie di New York.

L’idea è affidata allo showrunner e produttore esecutivo Michael Patrick King, che aveva già diretto diverse puntate della serie originale e vinto alcuni Emmy.

Sicuramente il successo di Cobra Kai ha avuto un certo peso nella scelta di far ritornare le vecchie protagoniste sul piccolo schermo: Cobra Kai infatti è il remake del cult cinematografico Karate Kid, e riprende le vite dei vecchi protagonisti a trent’anni di distanza, rimettendo in gioco gli stessi attori, ormai cresciuti. Lo show è uno dei più visti di sempre su Netflix.

Remake Sex and the City: uscita

Secondo alcune anticipazioni fornite da HBO Max, le riprese del remake dovrebbero iniziare nella primavera del 2021. Quindi non si vedrà in streaming prima del 2022.

Nel frattempo, i fan pensano anche alla grande assente, Kim Cattrall che a tal proposito ha ammesso:

“È stato un grande ruolo. L’ho interpretato oltre il limite e un altro po’, e l’ho amato. Dovrebbe interpretarlo un’altra attrice. Forse potrebbero trasformarlo in una Samantha Jones afroamericana o in una Samantha Jones ispanica”.