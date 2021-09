Sex Education 3 esce oggi con una curiosità per i fan italiani

Le porte di Sex Education si sono riaperte: da oggi sulla piattaforma Netflix è disponibile la terza stagione. La scuola più piccante dello streaming è tornata e si prepara ad affrontare il nuovo anno scolastico dopo le vacanze con otto inediti episodi.

Il più grande pregio di Sex Education è quello di saper trattare le tematiche sessuali di età adolescenziale in maniera "normale" senza inibizioni. Gli autori riescono a essere nella giusta misura ironici oltre che concreti e realisti anche nelle questioni più delicate. Scritta e diretta da Laurie Nunn passa in rassegna temi come il bullismo e la violenza, passando per problematiche familiare e amicali. Argomenti sentiti per ogni essere umano e in special misura dagli adolescenti. Sex Education è arrivata a un pubblico variegato con tante curiosità da esplorare. In occasione dell’arrivo della terza stagione il 17 e 18 settembre Milano dedica un angolo apposito per i fan della serie: apre la Sex Education Pop Up Bakery.

Sex Education Pop Up Bakery

Nelle giornate del 17 e 18 settembre a Milano la storica Patty Bakery & Bistrot si trasformerà nella Sex Education Pop Up Bakery: uno spazio interamente dedicato ai fan della serie e anche ai curiosi. Con un ingresso gratuito e contingentato per via delle restrizioni Covid si potrà usufruire di attività esclusive: dalle 14:00 alle 19:00 del 17 settembre e dalle 10:00 alle 19:00 del 18 settembre.

L’intero locale sarà vestito a tema Sex Education con aree dedicate ove poter dar spazio alla propria creatività: foto divertenti, sfide e tanto entusiasmo. L’ispirazione alla pasticceria parte proprio da una delle protagoniste della serie Aimee. I partecipanti a queste due giornate potranno, con la collaborazione di una cake designer, cogliere l’opportunità di creare la propria cupcake preferita. Le personalizzazioni avranno come fonte d’ispirazione i messaggi di Body Positivity contenuti in questa terza stagione di Sex Education.

Cupcakes e non solo

L’idea è quella di scoprire, grazie ai cupcakes che ogni corpo è bello e perfetto nella propria imperfezione. Con la cake designer modelleranno dolci storti, piccoli o grossi ma tutti saranno buonissimi. Ogni corpo può avere qualcosa di diverso, ma andare bene esattamente cosi com’è. La similitudine è deliziosa.

Milano continua ad accogliere la terza stagione di Sex Education anche con dei bikers che offriranno gratuitamente cupcakes ai passanti.

Patty Bakery & Bistrot che promuove l’iniziativa di Sex Education Pop Up Bakery si trova in Piazzale Cadorna, angolo Via Paleocapa. L’ingresso sarà gratuito, ma a tutte le persone verrà chiesto il greenpass in ottemperanza delle normative anticovid.

Ora prepariamoci a guardare la terza stagione di Sex Education da oggi su Netflix.