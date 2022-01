Sharp Aquos, la smart TV lowcost oggi in offerta al minimo storico

Trovare uno smart TV di piccole dimensioni (tra 24 e 32 pollici) che offra ottime prestazioni, immagini fluide e che soprattutto non occupi troppo spazio non è semplice. Oramai i prodotti che vanno per la maggiore sono i televisori con schermi grandi, ma non sempre c’è abbastanza spazio disponibile dove appoggiarli. Fortunatamente esistono ancora aziende come Sharp che realizzano smart TV da 32” di ottima qualità e che sono perfetti da mettere in cameretta, cucina o dove non c’è spazio a sufficienza.

E oggi questi televisori li troviamo anche in offerta al loro minimo storico su Amazon. I modelli disponibili sono due: lo Sharp Aquos 32DC6E e lo Sharp Aquos 32Di6E. Entrambi sono in offerta: il primo a un prezzo di 259,99€, con uno sconto del 21%, il secondo a 269,99€, con uno sconto del 20%. Le caratteristiche dei due televisori sono molto simili e differiscono principalmente per una cosa: sul primo è presente la piattaforma Aquos Net+ che supporta Netflix, YouTube e le altre applicazioni più importanti, mentre il secondo è un Android TV e usufruisce di tutti i servizi Google.

Smart TV Sharp Aquos da 32”: le caratteristiche

Se siete alla ricerca di uno smart TV da 32” per la vostra abitazione, oggi è il vostro giorno fortunato. Questi due modelli di Sharp sono molto validi, assicurano immagini di buona qualità e anche un ottimo audio. I due televisori intelligenti hanno caratteristiche molto simili ed entrambi sono già pronti per il nuovo digitale terrestre, quindi, non ci sarà bisogno di acquistare decoder esterni.

Partiamo dallo schermo che, come sappiamo, ha una diagonale da 32” e una risoluzione HD Ready 1366 x 768 pixel. Il design è frameless, cioè senza cornici laterali, quindi lo spazio occupato è davvero minimo (perfetto per camere, camerette e cucine). La parte audio è realizzata da Harman Kardon e assicura un’esperienza “cinematografica”.

La grande differenza tra i due smart TV è nella piattaforma smart che utilizzano per accedere ai servizi multimediali. Sullo Sharp Aquos 32DC6E troviamo Aquos Net+, mentre sullo Sharp Aquos 32Di6E è presente Android TV. Il secondo modello essendo uno smart TV Android ha accesso a decine di applicazioni e a tutti i servizi Google, compreso il Chromecast e Google Assistant.

Smart TV Sharp Aquos in offerta: prezzo e sconto

Il prezzo dei due smart TV Sharp Aquos da 32 pollici è davvero molto interessante. Il modello Sharp Aquos 32DC6E è in offerta con il 21% di sconto a un prezzo di 259,99€, mentre la versione con Android TV costa 269,99€, con uno sconto del 20%. Per entrambi gli smart TV è disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Per chi è alla ricerca di uno smart TV ancora più piccolo, è disponibile sempre in offerta su Amazon lo Sharp Aquos 24Bi6E con schermo da 24”. In questo caso lo sconto è dell’11% e il prezzo 249€ (sempre disponibile il pagamento a rate a tasso zero.).

