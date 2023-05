Sharp Tokyo DR-430, la radio sveglia digitale è anche speaker

Spotify, Apple Music+, YouTube Music Premium e Deezer, da una parte, la cara vecchia radio gratuita, dall’altra. Il potere delal tradizone radiofonica è ancora forte in tutto il mondo e i produttori di elettronica lo sanno e non hanno intenzione di lasciar morire questa tecnologia. Ecco, allora, prodotti come la Sharp Tokyo DR-430: una radiosveglia digitale, da comodino (sì, esistono ancora), che oltre a farci sentire la radio può servirci anche da speaker Bluetooth.

Un prodotto semplice, immediato, a zero configurazione e che non richiede nemmeno l’app per funzionare: si collega la spina alla presa elettrica e si sente la radio. Subito, per tutto il tempo che si vuole, senza dover pagare un euro di abbonamento.

Il prezzo non è bassissimo, è vero, ma c’è il doppio sintonizzatore, un design molto curato e la qualità di un produttore storico come Sharp (quest’anno compie 111 anni), che un po’ si fa sentire nel prezzo finale di vendita.

Sharp Tokyo DR-430: caratteristiche tecniche

Sharp Tokyo DR-430 è una radiosveglia da tavolo o da comodino, quindi richiede una presa elettrica per essere messa in funzione e non ha una batteria integrata.

Misura 10 cm di larghezza, 17 cm di altezza e ha una profondità di 11 cm. Nella parte anteriore c’è il display LCD mentre centralmente c’è lo speaker da 5W. Più in basso, sul lato destro, si trova la presa per inserire il jack da 3,5 millimetri delle cuffie cablate.

In alto c’è la manopola che consente di sintonizzare sia le stazioni trasmesse in DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting) sia in FM (analogico). La radio, infatti, ha il doppio sintonizzatore. In più è anche possibile memorizzare 20 stazioni FM e 20 stazioni DAB e richiamarle dal tasto preposto. Oppure si può procedere con la ricerca manuale della stazione preferita.

Sempre nella parte alta dello speaker ci sono anche i tasti che consentono di regolare il volume, di memorizzare le stazioni radio e di regolare orario e sveglia.

Grazie alla connessione wireless Bluetooth 5.0, si può collegare lo smartphone (o altri device compatibili) per ascoltare la musica direttamente dall’altoparlante.

Sharp Tokyo DR-430: disponibilità e prezzo

La radiosceglia Sharp Tokyo DR-430 è già acquistabile, anche in Italia, al prezzo di listino di 69 euro. La si trova sul sito ufficiale del produttore giapponese, oppure nei principali negozi e catene di elettronica di consumo dove, però, potrebbe avere un prezzo leggermente diverso. Non è al momento disponibile su Amazon, dove però ci sono già moltissimi altri prodotti Sharp, cosa che fa presagire un imminente arrivo anche della Tokyo DR-430.