Si sta lavorando a un reboot di The Office?

Fonte foto: Netflix/Twitter

Greg Daniels, co-ideatore e produttore esecutivo di The Office, sarebbe al lavoro su un reboot della celebre serie comedy ambientata nell’immaginaria azienda di vendita carta Dunder Mifflin. La notizia è stata lanciata in questi giorni dal sito Puck News. Composta da nove stagioni e trasmessa dal 2005 al 2013 (oggi è visibile in streaming su Netflix e Prime Video), The Office è il remake dell’omonima serie britannica ideata e scritta da Ricky Gervais e Stephen Merchant. Nella versione statunitense il ruolo del capo è affidato nella maggior parte delle stagioni a Steve Carell.

Cosa sappiamo del reboot di The Office

Greg Daniels aveva già fatto cenno alla possibilità di un ritorno di The Office in un’intervista del 2022. All’epoca aveva anticipato di avere in mente un reboot più che un sequel: «Penso che sarebbe semplicemente come un’estensione dell’universo, così come The Mandalorian è un’estensione di Star Wars».

Per chi sta chiedendo cosa sia un reboot, si tratta sostanzialmente di una nuova versione di una serie (o di un film): la trama riparte quindi da zero e, pur riprendendo dinamiche, figure e vicende della serie originale, cerca di restituire al pubblico una storia aggiornata e rinverdita.

Al momento non ci sono molte informazioni ufficiali sul reboot di The Office. La notizia si è diffusa, e non è un caso, in concomitanza con la fine dello sciopero degli sceneggiatori americani, che è durato in tutto 148 giorni diventando ufficialmente il secondo più lungo della storia. Lo sciopero degli attori e delle attrici è ancora in corso ma, visto che gli obiettivi delle due proteste erano comuni, si ritiene che anche su questo fronte si sia ormai vicini a un accordo.

Il cast del reboot di The Office

Nessuna notizia è al momento disponibile sul cast dell’eventuale reboot di The Office. Nel corso degli anni molti degli attori e delle attrici storiche di The Office si erano detti disponibili a un eventuale ritorno sul set.

John Krasinski, che interpreta Jim, in un’intervista del 2020 aveva detto: «The Office è stato assolutamente tutto per me. Voglio dire, è il mio inizio e la mia fine. Sono abbastanza sicuro che alla fine della mia carriera sarò ancora conosciuto come Jim. È stata la mia prima esperienza con Hollywood. È stata la prima famiglia creativa che abbia mai avuto. In molti modi, saranno sempre le persone più importanti quelle di quell’esperienza, che è la più importante della mia carriera. Quindi sì, se facessero una reunion, ci sarei assolutamente». Quello di cui si sta parlando qui, però, non è una reunion né un sequel ma, appunto, un reboot. È quindi improbabile che venga richiamato lo stesso cast, se non forse per ruoli minori e camei.

Un primo tentativo di ridare vita alla versione statunitense di The Office c’era già stato nel 2017. L’idea era ambientare la nuova serie nella stessa filiale di Scranton della Dunder Mifflin con alcuni personaggi storici (ma non Steve Carell) e altri inediti. Il progetto però non è mai andato in porto. A questo punto non resta che attendere e scoprire cosa ne sarà di questo reboot.