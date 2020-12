Sito e pubblicità fai da te? Attenti all’area clienti

Un sito Web bello e funzionale è sicuramente un ottimo punto di partenza per consolidare la propria presenza online. Sono molti gli strumenti che consentono di realizzare un sito e campagne pubblicitarie fai da te, ma altrettanto importate è avere un’area clienti ben organizzata dove poter gestire il proprio business in maniera efficace.

Una buona area clienti deve essere uno strumento che consenta di gestire le proprietà online e tutti i servizi sottoscritti, ma anche fornire ulteriori strumenti per poter ottimizzare al massimo l’investimento e gestire al meglio la propria presenza online. Ad esempio, offrendo tool per monitorare i risultati ottenuti dalle campagne pubblicitarie, sia sui motori di ricerca che sui social network. O ancora la possibilità di modificare velocemente pagine del proprio sito Web, così da migliorare con pochi clic la descrizione dei prodotti venduti nel proprio e-commerce e consultare statistiche per impostare una strategia di marketing adeguata agli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Area clienti, gli strumenti che non devono mancare

Una buona area clienti deve consentire all’utente di poter accedere attraverso le proprie credenziali a uno spazio ben organizzato, dove la navigazione tra le varie sezioni sia semplice e chiara. Per poter gestire al meglio il proprio sito online, è necessario che tale area sia dotata di un pannello di controllo per modificare facilmente il layout del sito fai da te, introdurre nuove categorie, monitorare il traffico generato e, ad esempio, il tasso di conversione di vendite di un e-commerce. Inoltre, deve dare la possibilità di gestire i contenuti, sia di testo che multimediali, la rubrica dei contatti e il flusso di email.

Un altro strumento importante per l’area riservata di un sito fai da te è la presenza di un calendario, che permetta di avere sotto controllo tutti gli appuntamenti della giornata, della settimana o del mese.

Area Clienti, dalle statistiche alla strategia di marketing

Un’altra caratteristica fondamentale nell’area clienti di un servizio è la presenza di statistiche. Poter monitorare l’andamento del proprio sito Web offre la possibilità di pianificare in maniera ragionata gli investimenti e massimizzare i risultati e il ritorno economico.

Accedendo alla propria area clienti, un utente dovrebbe poter vedere quante persone arrivano sul sito e da dove, quanti contatti sono stati generati in un periodo di tempo predefinito, il numero di email ricevute o ancora quanti potenziali clienti hanno richiesto informazioni sull’attività, come ad esempio le indicazioni stradali per raggiungerla.

Nel caso di un sito di e-commerce, poter valutare le statistiche è fondamentale per vedere se le campagne pubblicitarie fai da te che sono state lanciate hanno portato conversioni in acquisti, o ancora quante visite arrivano da siti esterni, come i comparatori di prezzi.

Infine, le statistiche possono aiutare a valutare l’andamento della propria campagna pubblicitaria, consentendo di monitorare il traffico generato dai motori di ricerca, dai banner e ancora dai social media. Solo valutando tutti questi fattori, coloro che hanno deciso di fare un sito e farsi pubblicità da soli potranno impostare in autonomia e orientare la propria strategia di marketing in modo semplice, ottenendo il massimo dal proprio investimento di denaro, tempo e risorse.