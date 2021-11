Skam 5: iniziano le riprese

Dopo svariati annunci e mesi di attesa, le riprese della quinta stagione di Skam sono finalmente iniziate. A comunicarlo è stato proprio Netflix attraverso un comunicato stampa. La notizia ha provocato l’entusiasmo del pubblico. D’altronde è considerata una delle principali produzioni italiane degli ultimi anni.

È stata proprio l’insistenza dei fan a convincere Netflix a produrre un’altra stagione, nonostante inizialmente non fosse in programma. Skam appartiene al genere teen drama e racconta le vicende di un gruppo di ragazzi e ragazze che frequentano un istituto superiore nel cuore di Roma. Si tratta di un remake dell’omonimo show norvegese, che è stato ripreso anche in altri Paesi del mondo. Ogni stagione ha come protagonista uno dei personaggi del gruppo. La prima stagione aveva al centro della trama la storia di Eva, la seconda quella di Martino, nella terza e quarta si parla rispettivamente di Eleonora e Sana. Ci sono ancora tanti dubbi a proposito dell’eventuale protagonista della quinta stagione. Una cosa è certa: le novità non mancheranno, a partire da due nuove entrate nel cast.

Cast di Skam 5: chi si aggiunge al cast

La quinta stagione di Skam è alle porte, come annunciato da Netflix. Prodotto da Cross Productions, lo show è diretto da Tiziano Russo. Il regista storico, Ludovico Bessegato diventa uno dei produttori, insieme ad Alice Urciuolo.

Il cast è quello di sempre, forte e consolidato. Il gruppo principale è sempre composto da Beatrice Bruschi (Sana), Francesco Centorame (Elia), Giancarlo Commare (Edoardo), Rocco Fasano (Niccolò), Federico Cesari (Martino), Nicholas Zerbini (Luchino), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Ibrahim Keshk (Rami), Mehdi Meskar (Malik), Greta Ragusa (Silvia), Ludovico Tersigni (Giovanni) e Pietro Turano (FIlippo).

Al cast storico si aggiungeranno due nuovi talenti: Lea Gavino, che interpreta Viola e Nicole Rossi che invece vestirà i panni di Asia. Per celebrare il loro ritorno, gli attori della serie tv in questi giorni hanno rilasciato divertenti indizi sui loro canali social: ognuno di loro ha pubblicato una lettera fino a comporre la parola SKAM.

Per quanto riguarda la trama, tutto è ancora top secret. Secondo alcune ipotesi, la protagonista potrebbe essere Silvia, personaggio che ha avuto un’interessante evoluzione nel corso della serie e avrebbe molto da raccontare. Lo stesso vale per Elia, che nell’ultima stagione si è conquistato uno spazio importante nella narrazione. Per capire meglio come si evolveranno le vicende occorre attendere i nuovi episodi.

Quando esce Skam 5

Le riprese sono ufficialmente iniziate il 24 novembre 2021 e l’uscita della prossima stagione avverrà nel 2022. Non si conosce ancora la data ufficiale, ma tutti sono a lavoro perché avvenga il più presto possibile. I nuovi episodi saranno disponibili su Netflix, dove è possibile recuperare le vecchie stagioni.