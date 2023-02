SKAM Italia: c'è una grande novità

«La stagione 6 è in produzione», ha annunciato trionfalmente Netflix sui suoi profili social postando una foto della prima pagina del copione della prima puntata (senza titolo) di SKAM Italia 6. La quinta stagione ha avuto come protagonista Elia ed è stata incentrata sul tabù del micropene, suscitando commenti e polemiche. In quale direzione andrà la prossima stagione? Chi sarà il personaggio al centro della trama? E, soprattutto, in che modo la serie dovrà cambiare rispetto al passato?

Cosa sappiamo di SKAM Italia 6

Al momento non ci sono molte informazioni ufficiali su SKAM Italia 6. Netflix, oltre ad annunciare la produzione della sesta stagione, ha solo aggiunto che sarà disponibile «prossimamente». Tenendo conto che la quinta stagione è uscita in streaming a settembre 2022, potrebbe essere che il nuovo capitolo debutti più o meno nello stesso periodo del 2023.

La possibilità di dare effettivamente vita a una stagione 6 era stata indagata già nel corso di alcune interviste e conferenze stampa in occasione del lancio della quinta stagione. All’epoca il creatore e autore della serie Ludovico Bessegato era rimasto vago: «Non pensavo nemmeno che ci sarebbe stata una quinta stagione perché credevo che la quarta sarebbe stata l’ultima. Se ci sarà questa richiesta [di proseguire con la sesta stagione, ndr] e ci saranno ancora storie da raccontare, non vedo perché non continuare».

Cosa cambierà in SKAM Italia 6

SKAM Italia è il remake dell’originale SKAM norvegese, che si è però fermato alla quarta stagione. SKAM Italia 5 è dunque già stata l’occasione, per i team di scrittura e produzione italiani, di dare vita a qualcosa di completamente nuovo e originale. Necessariamente accadrà la stessa cosa per la sesta stagione, ma non solo. La serie, sia nella versione originale norvegese sia nel remake italiano, nasce per raccontare la quotidianità e le difficoltà di chi frequenta le scuole superiori: già in SKAM Italia 5 però tutti i protagonisti hanno iniziato l’università, tranne Elia che è stato bocciato ed è appunto il protagonista principale.

Ma cosa succede adesso? La sesta stagione potrebbe abbandonare definitivamente l’accidentato terreno dell’adolescenza e delle scuole superiori e seguire tutti gli storici protagonisti in una nuova fase della vita. È presto per dirlo, ma più probabilmente la serie continuerà a raccontare i ragazzi e le ragazze teen introducendo dei nuovi protagonisti.

Questa opzione era stata ventilata in passato dallo stesso Bessegato: «Il fatto che Skam rimanga una serie che parla di persone teen che vanno al liceo è una richiesta esplicita della Norvegia. Nel caso in cui proseguissimo con una nuova stagione, non vedo ragioni per non introdurre una nuova generazione (…) Il vecchio cast parteciperebbe comunque nelle nuove vicende, così come è avvenuto nel caso degli altri remake europei che hanno proseguito oltre la quarta stagione».

Chi sarà il protagonista di SKAM Italia 6

Anche alla luce di questa dichiarazione, è difficile dire con certezza chi potrebbe essere il o la protagonista della sesta stagione. I fan scommettono su Federica (interpretata da Martina Lelio) o sui personaggi già noti ma più giovani, come Asia (Nicole Rossi) e Viola (Lea Gavino).