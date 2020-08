Sky, dal 12 agosto un nuovo canale cinema e novità per gli utenti

Sky Summer Days è il nome dell’iniziativa estiva dell’emittente satellitare riservata ai suoi clienti: dal 12 agosto al 17 settembre è disponibile un nuovo canale cinema dedicato ai grandi film italiani e internazionali e per chi è abbonato al digitale terrestre sono disponibili 5 nuovi canali sport su SkyGo. Le novità sono pensate per tutti coloro che anche in vacanza non vogliono fare a meno di vedere i loro programmi preferiti, anche sul servizio on demand.

Il nuovo canale cinema, che segue l’iniziativa di Fox che ha appena lanciato per tre settimane il canale Fox Crime Criminal Minds dedicato esclusivamente alle puntate della serie TV, sarà disponibile per poco più di un mese per tutti gli abbonati al pacchetto cinema, sia sul satellitare sia sul digitale terrestre. Sky Cinema per te sarà presente anche su SkyGo. Restando sempre nell’ambito della piattaforma on demand, Sky ha aggiunto per coloro che sono abbonati al digitale terrestre 5 nuovi canali: SkySport Football, SkySport Arena, SkySport Collection, SkySport F1 e SkySport MotoGP. Ecco tutte le novità dell’estate di Sky.

Cosa e dove vedere Sky Cinema per te

Dal 12 agosto al 17 settembre il palinsesto di Sky si arricchisce di un nuovo canale: Sky Cinema per te. Il canale sarà disponibile per tutti coloro che sono abbonati al pacchetto cinema. La programmazione di Sky Cinema per te è piuttosto varia: grandi film italiani, commedie, grandi classici e titoli romantici. Verranno trasmessi film come “Tuttaposto”, “Gli anni più belli” e “7 ore per farti innamorare”.

Il canale è presente al numero 311 (HD) e 341 (standard) per tutti gli abbonati al satellitare o a internet, mentre per gli utenti del digitale cliente è presente sul canale 484. Sky Cinema per te potrà essere visto anche in vacanza su SkyGo utilizzando lo smartphone, il tablet o il PC.

Sky digitale terrestre, cinque nuovi canali: quali sono

Per coloro che hanno l’abbonamento al digitale terrestre, Sky Summer Days prevede l’aggiunta di cinque nuovi canali sportivi su SkyGo, riservati a coloro che hanno sottoscritto anche il pacchetto Sky Sport. Si tratta di: SkySport Football, SkySport Arena, SkySport Collection, SkySport F1 e SkySport MotoGP.

Per accedere a SkyGo è necessario essere iscritti alla piattaforma e utilizzare uno dei dispositivi supportati. In questo modo sarà possibile vedere durante le vacanze i gran premi della Formula 1 e della MotoGp direttamente dallo smartphone.