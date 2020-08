Sky, dal 10 agosto un nuovo canale, ma solo per pochi giorni: quale è

Per gli amanti dei polizieschi c’è una bella sorpresa dal 10 agosto su Sky: per le prossime tre settimane, il canale FoxCrime +1 (numero 117 della piattaforma satellitare) si trasforma in Fox Crime Criminal Minds, una delle serie TV più longeve dell’ultimo decennio. Il successo di Criminal Minds è sotto gli occhi di tutti: quindici stagioni, più di 320 episodi e anche due spin-off che hanno dato vita a trame parallele.

Sky ha deciso per questo mese di agosto di fare un regalo a tutti gli appassionati delle serie TV poliziesche e crime: una canale dedicato esclusivamente a Criminal Minds. Si tratta di una pratica piuttosto comune da parte dell’emittente satellitare, che già in passato ha dedicato interi canali a particolari generi di film o a saghe importanti. Si tratta, invece, una delle prime volte che Sky dedica un intero canale a una serie TV. Ma come abbiamo già detto, con oltre 300 puntate da circa 45 minuti con Criminal Minds è possibile farlo.

Come vedere Fox Crime Criminal Minds su Sky

Dal 10 agosto Fox Crime +1 cambia pelle e per le prossime tre settimane si chiamerà Fox Crime Criminal Minds. Come si può intuire facilmente, il canale 117 del satellitare verrà dedicato esclusivamente alla serie TV crime prodotta da ABC e che è arrivata oramai alla quindicesima stagione.

Per vedere Fox Crime Criminal Minds su Sky bisogna essere abbonati al pacchetto Sky TV, senza la necessità di effettuare una risintonizzazione dei canali. Dalla mattina del 10 agosto al posto di Fox Crime +1 è già presente Fox Crime Criminal Minds.

Criminal Minds, di che cosa parla la serie TV

Criminal Minds è una delle serie crime di maggior successo degli ultimi anni. La serie TV è incentrata su una particolare sezione dell’FBI dedicata all’analisi comportamentale dei serial killer. Per chi ha amato Mindhunter di Netflix, non può che apprezzare Criminal Minds, che può essere considerata un po’ il padre putativo.

Come in tutti i polizieschi, la squadra investigativa ha i suoi agenti speciali: c’è chi è specializzato nell’analizzare i criminali più ossessivi, chi è un mago dell’informatica e chi ha un quoziente intellettivo superiore alla media, ma che non è in grado di scendere operativamente sul campo.