Sky Cinema 4K: cosa trasmette il nuovo canale e come vederlo

Gli amanti del cinema e della tecnologia si preparino: il 28 gennaio arriva un nuovo canale con una programmazione tutta di film, completamente in 4K e in HDR. Si tratta di Sky Cinema 4K e, al lancio, offrirà già oltre 120 film ai suoi spettatori tra cui Fast & Furious 9, con Vin Diesel.

Ma Sky Cinema 4K non si limiterà di certo a trasmettere film d’azione: al contrario, Sky annuncia una offerta variegata e che coprirà tutti i generi, gusti ed età. L’idea, insomma, è quella di iniziare a traghettare gli utenti (tutti) verso il 4K approfittando del fatto che, in Italia, a causa dell’imminente switch off al Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 sono state vendute, in pochi mesi, milioni di nuove Smart TV. Tra queste nuove televisioni diverse centinaia di migliaia sono 4K e possono riprodurre i contenuti HDR. Adesso, quindi, è il momento giusto per fare uno sforzo tecnologico importante e iniziare a trasmettere un intero canale in Ultra HD e in HDR ma, purtroppo, farlo in streaming richiederà ancora del tempo.

Cosa trasmette Sky Cinema 4K

Tra i 120 film di Sky Cinema 4K al lancio ci sono titoli di ogni tipo e genere: da Fast & Furious 9 a Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto, da C’era una truffa a Hollywood a The Father – Nulla è come sembra, passando per film d’animazione come I Croods 2 – Una nuova era e Cattivissimo Me 2.

Ci sono, poi, molti film di library come The Amazing Spider-man, Men In Black, Ghostbusters – Acchiappafantasmi, la versione restaurata de Il sorpasso di Dino Risi. Non mancano neanche i titoli Sky Original, come I Delitti del BarLume, Cops 2 – Una banda di poliziotti, E noi come stronzi rimanemmo a guardare, Lasciarsi un giorno a Roma. A febbraio arriveranno anche Monster Hunter e la spy story Codice Karim.

Come vedere Sky Cinema 4K

Sky Cinema 4K verrà offerto senza costi aggiuntivi a tutti i clienti Sky Cinema con attiva l’opzione Ultra HD (anche con la sola opzione HD, se il cliente ha aderito entro il 3 febbraio 2021).

La trasmissione dei film sarà lineare, ma solo via satellite: sarà possibile vedere gli stessi film in 4K e HDR anche via Internet, tramite il decoder Sky Q, ma solo on demand. Il motivo è semplice: il flusso di dati necessario a trasmettere un film in alta qualità, con risoluzione 4K e in HDR è troppo pesante per garantire una visione in streaming lineare senza problemi di buffering.