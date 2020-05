Sky, due canali cinema gratuiti per gli abbonati: quali sono

Inizialmente erano Sky Cinema #IoRestoACasa 1 e Sky Cinema #IoRestoACasa 2, poi si sono trasformati in Sky Cinema per te 1 e Sky Cinema per te 2. Stiamo parlando dei due canali che l’emittente satellitare ha reso gratuiti per i propri abbonati dopo l’inizio del lockdown e della pandemia. L’iniziativa è cominciata ad aprile, è proseguita per tutto maggio e ora arriva la notizia che continuerà anche a giugno. In queste ore, infatti, gli abbonati Sky stanno ricevendo un’e-mail in cui vengono avvisati che potranno continuare a vedere i due canali gratuitamente, senza nessun costo aggiuntivo.

Sky Cinema per te 1 è disponibile sul canale 310, mentre Sky Cinema per te 2 è presente sul canale 311 della piattaforma satellitare. Il primo canale è dedicato a film d’intrattenimento e per tutta la famiglia, il secondo, invece, per chi ama l’avventura e le emozioni forti. Sky sta definendo il palinsesto, ma sicuramente verrà trasmesso il film di Lillo e Greg D.N.A. – Decisamente non adatti, e il film d’autore Un Giorno di Pioggia a New York di Woody Allen.

Dove vedere Sky Cinema per te 1 e Sky Cinema per te 2

Per aiutare i propri abbonati a vivere al meglio il mese di giugno, in cui ancora si faranno sentire le conseguenze del lockdown, nonostante oramai quasi tutte le attività commerciali hanno riaperto, Sky ha deciso di prolungare l’iniziativa dei due canali gratuiti dedicati al cinema.

Sky Cinema per te 1 e Sky Cinema per te 2 sono disponibili rispettivamente ai canali 310 e 311 e trasmetteranno film dedicati alla famiglia, storie d’amore, film emozionanti e carichi di adrenalina. Non mancheranno le prime visioni e i film d’autore. I due canali potranno essere visti dagli abbonati anche su SkyGo, la piattaforma on demand per vedere i canali di Sky in streaming.

Chi può vedere Sky Cinema per te 1 e Sky Cinema per te 2

Sky sta inviando in queste ore un’e-mail ai propri abbonati avvisandoli della possibilità di vedere gratuitamente per tutto il mese di giugno i canali Sky Cinema per te 1 e Sky Cinema per te 2. Non bisogna pagare nessun costo aggiuntivo e i canali verranno disattivati in automatico alla fine del mese di giugno.