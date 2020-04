Sky, in arrivo due nuovi canali gratuiti per tutti

La chiusura delle principali attività economiche e degli istituti scolastici in Italia continuerà anche dopo il 3 aprile e Sky ha deciso di proseguire le iniziative a favore dei propri abbonati a causa del Covid-19. Dal 4 al 30 aprile Sky attiverà due nuovi canali Cinema per tutti gli abbonati, anche per coloro che non hanno il pacchetto attivo. I due nuovi canali, oltre che sul satellitare, saranno disponibili anche sulla fibra e digitale terrestre senza nessun costo aggiuntivo.

I due canali avranno un nome pensato appositamente per il momento che stiamo vivendo: Sky Cinema #IoRestoACasa 1 e Sky Cinema #IoRestoACasa 2. Il primo canale sarà dedicato a film per tutta la famiglia, con contenuti in prima visione che hanno ottenuto il plauso da parte della critica. Il secondo canale, invece, sarà dedicato a film adrenalinici ed emozionanti e che hanno scritto la storia del cinema, come la Trilogia del dollaro di Sergio Leone. I due canali saranno disponibili anche su SkyGo e potranno essere visti su smartphone, tablet e PC.

Dove vedere i nuovi canali Sky Cinema

I due canali Sky Cinema #IoRestoACasa 1 e Sky Cinema #IoRestoACasa 2 sono disponibili alla numerazione 310 e 311 di Sky sul satellitare e 471 e 473 sul digitale terrestre. Come detto in precedenza, i canali saranno attivi dal 4 al 30 aprile per tutti gli abbonati Sky senza nessun costo aggiuntivo.

Sul canale Sky Cinema #IoRestoACasa 1 verranno trasmessi film come “Il giorno più bello del mondo” di Alessandro Siani e “Mio fratello rincorre i dinosauri” con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese. Si tratta di prime visioni da poco uscite nei cinema. Non mancheranno grandi classici come i film di Alberto Sordi.

Sull’altro canale, invece, andranno in onda film dove l’adrenalina e l’emozione la faranno da padrone. Ci saranno film in prima visione come “Rambo – Last Blood” e poi grandi film italiani come “Il primo re”, “Il Traditore” e “Lo chiamavano Jeeg Robot”.

Le iniziative di Sky di aprile 2020 per l’emergenza Covid-19

L’attivazione dei due nuovi canali Cinema non è l’unica iniziativa messa in campo da Sky per i propri abbonati ad aprile.

Per coloro che hanno tutti i pacchetti attivati, possono vedere gratuitamente alcuni film presenti su PrimaFila. Inoltre, resterà aperta a tutti la visione fino al 30 aprile dei canali presenti nei pacchetti Sport e Famiglia per gli abbonati satellite e fibra. Sky ha anche avviato la visione in streaming gratuito di alcuni contenuti di Sky Arte: basta accedere al sito per poterle vedere online.