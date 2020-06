Sky, novità per gli abbonati: cosa è l'audio virtuale per la Serie A

La Serie A è ufficialmente ricominciata con la sfida tra Torino e Parma. Una Serie A per molti punti di vista diversa da quella pre Covid-19. Mascherine per i giocatori in panchina, distanziamento sociale tra le persone dello staff delle squadre e un maggior controllo quando si va a protestare con l’arbitro. Ma soprattutto, non ci sono i tifosi sugli spalti. Un’atmosfera quasi surreale: senza i canti dei tifosi si riesce ad ascoltare benissimo le voci degli allenatori e cosa dicono in campo i giocatori.

Una soluzione alternativa è stata già vista durante la finale di Coppa Italia: la Lega di Serie A ha creato un’animazione virtuale che cercava di ricreare le coreografie dello stadio. Un esperimento riuscito solo a metà. Ora anche Sky propone una soluzione per ricreare il più possibile “l’effetto stadio”: l’audio virtuale. Gli utenti potranno attivare dalle impostazioni del decoder l’opzione “Sky Virtual Audio” che fa ascoltare i suoni registrati dello stadio, come se ci fosse del vero pubblico. Ecco cosa è Sky Virtual Audio e come attivarlo.

Che cosa è Sky Virtual Audio

Sky Virtual Audio è una nuova funzione disponibile per tutti gli abbonati ai pacchetti Sport e Calcio dell’emittente satellitare. La funzionalità permette di riprodurre durante le partite della Serie A i suoni registrati dello stadio: i canti delle tifoserie e il brusio delle persone. E anche le urla per i gol della propria squadra del cuore.

Come attivare Sky Virtual Audio durante le partite della Serie a

Attivare Sky Virtual Audio è molto semplice. Bisogna andare sul canale che sta trasmettendo la partita, premere il pulsante “i” del telecomando e selezionare “Audio originale” nella voce dedicata ai suoni. In questo modo, come per magia, si inizieranno ad ascoltare le voci dello stadio. In attesa che i tifosi potranno tornare a occupare i loro posti, è sicuramente una valida opzione per entrare in clima partita.