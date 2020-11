Sky Original, non solo serie TV: in arrivo i grandi film

Sky Original è il brand a cui sono affidate le produzioni originali Sky: è un marchio su cui l’azienda ripone enormi aspettative, che finora non hanno deluso né la critica né il pubblico. Così, dopo aver proposto su piccolo schermo alcune delle serie tv di maggiore successo, come Gomorra, The New Pope, Petra fino al recente Romulus, ora si sta concentrando sulla produzione di lungometraggi di qualità.

I film firmati Sky Original arriveranno prossimamente per tutti gli abbonati al servizio. Le pellicole saranno veri e propri fiori all’occhiello e ospiteranno i grandi protagonisti del cinema italiano, attori di talento conosciuti in tutto il mondo. Con questa operazione la piattaforma sembra quasi seguire un trend che riguarda i servizi di streaming: anche Netflix e altre aziende hanno raggiunto il successo anche grazie alla produzione di serie tv e film di successo. Ora le grandi storie Sky Original sono pronte a fare capolino sulla piattaforma televisiva a pagamento. A dare inizio a questo importante ciclo sarà proprio un film italiano “Tutti per 1 – 1 per tutti”.

Arrivano i film Sky Original: la presentazione

Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming di Sky Italia ha presentato le nuove produzioni Sky Original: non più solo serie tv intense e accattivanti, ma anche film destinati a conquistare il pubblico e la critica. Saranno pellicole di alta qualità, dove si dedicherà molto spazio ai talenti italiani. Queste le sue parole: «Sky Original è ormai sinonimo di serialità d’alto livello, di contenuti pensati per un pubblico esigente come quello di Sky e caratterizzati da standard produttivi altissimi. Oggi per noi la nuova sfida è estendere questo modello vincente anche ai film»

La scelta è arrivata dopo l’incredibile successo delle serie tv originali: Gomorra – La Serie, che traspone su piccolo schermo il romanzo di Roberto Saviano, Petra, la serie con Paola Cortellesi, The New Pope, diretta da Paolo Sorrentino, fino alla recente serie tv Romulus, creata da Matteo Rovere. «Le grandi storie Sky Original sono le più apprezzate dai nostri abbonati, contenuti unici e veri pilastri dell’offerta di Sky a cui è arrivato il momento di aggiungere il grande cinema italiano e internazionale.»

Si inizia con un “Tutti per 1 – 1 per tutti”, il seguito di “Moschettieri del Re – La penultima missione”.

Tutti per 1 – 1 per tutti: il primo film Sky Original

L’obiettivo di Sky Original è quello di coinvolgere i migliori talenti italiani del cinema e per tale motivo la prima pellicola originale è stata affidata a Giovanni Veronesi, uno dei registi più talentuosi e famosi del nostro Paese.

Con questa operazione, Sky vuole arrivare ad essere la “casa del cinema” con particolare attenzione a quello italiano.

“Tutti per 1 – 1 per tutti” è il seguito di “Moschettieri del re – Penultima missione”, una pellicola che ha avuto un enorme seguito su Sky, diretta sempre da Giovanni Veronesi e prodotta da Vision Distribution e Indiana, con la collaborazione di Toscana Film Commission e Toscana Promozione.

Ora Sky Original si occupa del sequel che si preannuncia un prodotto di alta qualità, complice un cast composto da alcuni dei migliori attori italiani. Troviamo Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo e Margherita Buy, ma anche Giulio Scarpati, Davide Marotta, Massimiliano Varrese e altri.