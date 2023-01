Smart Home: il super kit ora costa la metà

La casa smart non è più solo una moda, inizia ad essere una vera e propria necessità soprattutto a causa degli elevatissimi costi energetici e dell’esigenza di risparmiare sui consumi. Cioè su luce e gas, principalmente. Per farlo non servono grandi investimenti: basta un buon kit di base con un termostato intelligente (ma che sia di ottima marca), alcune prese smart e uno smart speaker o smart display per comandare il tutto. Su Amazon, al momento, tutto questo è in fortissimo sconto.

Amazon Echo Show 5 – Termostato Netatmo WiFi – Prese Smart Meross

Kit per Smart Home: come è fatto

Il kit per Smart Home è composto da quattro dispositivi: uno smart display Amazon Echo Show 5 di seconda generazione, un termostato WiFi Netatmo che si collega alla caldaia e due prese smart Meross.

Il display Amazon Echo Show 5 è l’hub al quale collegare gli altri dispositivi (ed eventuali altri ancora in futuro). Da alcuni mesi è compatibile con il protocollo Matter, quindi può gestire praticamente di tutto: prese smart, termostati, luci WiFi e molto altro ancora.

L’utente può comandare questi dispositivi con la voce, tramite i comandi vocali di Amazon Alexa, o tramite lo schermo touch. Inoltre il display consente di vedere serie TV in streaming da Amazon Prime e altre piattaforme di streaming.

Il termostato Netatmo NTH01-IT-EC WiFi va collegato alla caldaia o alla pompa di calore e può anche sostituire eventuali termostati smart o cablati già presenti in casa. E’ possibile configurarlo finemente con l’app, conoscere i propri consumi e ottimizzarli in modo automatico o manuale.

E’ anche possibile gestire l’accensione e lo spegnimento dell’impianto leggendo la temperatura da altri termometri smart presenti in casa, purché siano tutti collegati all’Amazon Echo Show.

Alle due prese elettriche Meross WiFi, infine, è possibile collegare qualsiasi tipo di dispositivo elettrico non smart: lampade, stufe elettriche, ventilatori, elettrodomestici di vario tipo. E’ anche possibile inserire queste prese all’interno di una routine di Alexa, ad esempio per accendere la stufetta elettrica in bagno non appena suona la sveglia.

Grazie al misuratore dei consumi presente all’interno della presa elettrica Meross sarà possibile conoscere dall’app quanti kWh ha consumato l’apparecchio elettrico collegato ogni giorno e ogni mese, al fine di tenere sotto controllo le bollette elettriche.

Kit per Smart Home: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino del kit per Smart Home composto dal display Amazon Echo Show 5 di seconda generazione, dal termostato Netatmo NTH01-IT-EC WiFi e da due prese smart WiFi Meross è di 304,96 euro. Ma grazie all’offerta in corso su Amazon tutti questi prodotti costano solo 165,99 euro (-45%, -138,97 euro). L’opportunità è imperdibile per chi vuole iniziare ad avere una casa con tante funzioni smart che consentono anche di risparmiare un bel po’ sulla bolletta energetica.

