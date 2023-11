Fonte foto: Amazon

Amazon si sta ritagliando uno spazio sempre più rilevante nel settore delle Smart TV e il prossimo passo è rappresentato da una vera e propria sfida a Google. Per rafforzare la sua posizione sul mercato, infatti, Amazon si prepara ad abbandonare Android come base di Fire TV, il sistema operativo dei suoi dispositivi per lo streaming e delle Smart TV.

Secondo un nuovo report di Janko Roettgers di Lowpass, infatti, Amazon sta lavorando allo sviluppo di un nuovo sistema operativo, caratterizzato dal nome in codice Vega. Il progetto sarebbe già in una fase avanzata di sviluppo e, una volta completato, permetterà ad Amazon di dire addio ad Android. Lo sviluppo di Vega, almeno dal punto di vista concettuale, sarebbe iniziato già nel 2019.

Nuovo sistema operativo per Smart TV da Amazon

Il progetto Vega sarebbe in una fase avanzata di sviluppo e, come evidenziato dal report, ci sarebbero numerose indicazioni a confermarlo. Sul nuovo sistema operativo lavorerebbero “centinaia di persone“. Nel team ci sarebbe anche Zibi Braniecki, ex ingegnere di Mozilla entrato in Amazon nel 2022, che ha confermato di essere al lavoro su un “sistema operativo di prossima generazione” per la linea di prodotti di Amazon.

Amazon, sfruttando la versione open source di Android, è riuscita a dar vita a Fire OS, semplificando la vita agli sviluppatori di terze parti che hanno potuto rilasciare le app per i dispositivi Fire senza doverle riprogettare da zero.

Il nuovo sistema operativo di Amazon, secondo il report, è basato su una versione di Linux e utilizza React Native come framework applicativo, consentendo agli sviluppatori di creare app native con interfaccia basata su Javascript.

Questa soluzione dovrebbe consentire agli sviluppatori di poter rilasciare app per i nuovi dispositivi Vega e, nello stesso tempo, realizzare versioni compatibili con Android e, quindi, con gli attuali dispositivi Fire TV.

Amazon punterebbe a rendere Vega un sistema operativo multi-dispositivo. La piattaforma software, quindi, non si limiterà alle Smart TV ma sarà alla base anche di dispositivi Smart Home di nuova generazione, di prodotti dedicati al settore automotive e di “altri prodotti hardware” non meglio specificati.

Fire TV è una miniera d’oro per Amazon

Anno dopo anno, Amazon ha creato un ecosistema di prodotti per la Smart Home sempre più ricco e completo. I dispositivi Fire TV sono parte integrante di questo sistema, anche grazie all’integrazione con Alexa. La strategia di lanciare tanti dispositivi a prezzo molto accessibile (iniziata nel 2014), come le Fire TV Stick, ha permesso all’azienda di registrare una forte crescita della base installata di dispositivi.

Successivamente, con l’appoggio di partner come Xiaomi e TCL, Amazon ha portato la Fire TV anche su Smart TV di altri produttori, contribuendo ad aumentare la diffusione del suo sistema operativo. Nel solo terzo trimestre del 2023, i dispositivi Fire TV hanno garantito ad Amazon entrate per 12 miliardi di dollari (grazie alla pubblicità).

Ora Amazon si prepara ad aumentare la pubblicità nel sistema operativo andando a incrementare, notevolmente, i relativi guadagni. Attualmente, Amazon ha circa 200 milioni di dispositivi installati in tutto il mondo e questo numero è destinato a crescere ancora di più.