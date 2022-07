Smart TV Hisense da 40 pollici: crolla il prezzo su Amazon

Nell’affollatissimo mercato delle Smart TV ormai Hisense si è fatta un nome e una posizione, prima come produttore di televisioni economiche e ora anche di modelli di fascia alta, persino OLED. Nel segmento entry level, però, resta ancora imbattibile perché le Smart TV Hisense costano poco e, per di più, a volte vanno in sconto su Amazon.

Come la Hisense 40A4FG da 40 pollici, presentata pochi mesi fa e già in sconto sull’ecommerce più grande del mondo. Si tratta di un modello dalle dimensioni non eccessive, quindi molto valido per una cucina o una stanza non tanto grande, che offre caratteristiche tecniche di base ad un prezzo veramente basso. Ottima come seconda o terza TV di casa, la Hisense 40A4FG fa il suo lavoro senza promettere nulla di più, ma senza offrire nulla di meno: convenienza allo stato puro per chi non sta cercando un modello evoluto ma, semplicemente, ha bisogno di una nuova TV che costi poco. Hisense 40A4FG costa poco e, adesso, su Amazon costa ancor di meno.

Hisense 40A4FG: caratteristiche tecniche

La Smart TV Hisense 40A4FG ha un display di tipo LED Full HD 1080p, con diagonale da 40 pollici e frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Nonostante sia un modello entry level per chi vuole una Smart TV che costa poco, ha la tecnologia Natural Colour Enhanced che rende i colori più brillanti.

Colori che, tra l’altro, possono essere modificati e ottimizzati in base a due modalità specifiche, oltre a quella standard: la modalità gaming e quella sport.

Il design della Hisense 40A4FG è essenziale, pulito e senza fronzoli, caratterizzato da tre cornici molto sottili e solo una ben visibile: quella inferiore, che ingloba anche la sezione audio stereo da 14 watt.

Sul retro troviamo 2 porte HDMI 2.1 (di cui una con eARC per la soundbar), una porta USB, il jack da 3,5 millimetri, la porta LAN per la rete cablata e l’ingresso del cavo antenna. Il sintonizzatore è, naturalmente, di tipo DVB/T2 quindi il televisore supererà indenne lo Switch Off al digitale di seconda generazione (ma anche satellitare, grazie al secondo sintonizzatore DVB/S2) e, altrettanto naturalmente, c’è il Bluetooth.

Hisense 40A4FG: l’offerta Amazon

La Smart TV Hisense 40A4FG da oggi è in offerta su Amazon e grazie all’incredibile sconto è possibile acquistare un televisore di buona qualità e di un marchio noto ed affidabile, ad un prezzo estremamente vantaggiosi.

Il prezzo di listino della Smart TV Hisense 40A4FG è già ottimo, pari a 349 euro, ma è reso ancora inferiore dallo sconto Amazon che porta il prezzo attuale a 239 euro (-110 euro, -31%).

Smart TV Hisense 40A4FG – Diagonale da 40 pollici – Risoluzione FHD