La Smart TV OLED di LG da 65" è a metà prezzo

La serie di Smart TV LG OLED A1 del 2021, nonostante sia stata da poco superata dalla A2 del 2022, rappresenta ancora una scelta molto valida per chi ha in cantiere l’acquisto di una Smart TV di alta qualità, ma non può spendere troppo. Pertanto, chi è in cerca del prossimo televisore da acquistare, potrebbe trovare la giusta occasione nel TV LG A1 da 65 pollici che Amazon offre adesso con uno sconto del 52%.

Il televisore LG OLED A1 da 65 pollici è il modello più grande della linea base della gamma di televisori lanciati nel 2021 da LG, che include anche le serie più costose C1 e G1. Recentemente LG ha già presentato le nuove linee A2, B2, C2, G2 e le super Z2 da 8K e questo, indirettamente, ha portato ad un calo di prezzo della gamma dell’anno scorso. Ecco il motivo per cui, un televisore ancora tecnologicamente validissimo viene presentato con uno sconto pari a oltre la metà del suo prezzo di listino. Il display OLED è certamente il primo motivo per prendere in considerazione questa TV, il secondo sono le dimensioni generose, il terzo è senza dubbio il prezzo scontatissimo.

LG OLED A1 65 pollici: caratteristiche tecniche

La Smart TV LG OLED65A16LA ha un pannello OLED da 65 pollici di diagonale e con risoluzione 4K e un buon processore: è l’Alpha7 Gen4, certamente non il più recente (siamo arrivati alla Gen7) ma sicuramente adatto a un modello di questa fascia.

Altra caratteristica di cui tenere conto è la frequenza di aggiornamento a 60 Hz e non a 120 Hz, come sui modelli più delle serie superiori, in poche parole non è adatto a chi pensa di usare questo TV come schermo per il gaming ad alto livello, ma per film e serie TV va benissimo.

Si tratta, infatti, di un televisore con display OLED 4K che supporta HDR10, HLG, Dolby Vision e, quindi, perfetto per vedere ogni tipo di contenuto con ottimi colori, buona luminosità e il nero assoluto tipico dei pannelli OLED.

Per quanto riguarda il suono, troviamo due canali stereo da 20 watt e il supporto ai protocolli Dolby Digital, Dolby Digital+ e Dolby Atmos. Come su tutte le Smart TV moderne, però, il consiglio è sempre quello di aggiungere una soundbat, anche un modello base: sarà sempre meglio dell’impianto integrato.

Sono presenti 3 porte HDMI 2.0, 2 USB, il jack da 3,5 millimetri per collegare le cuffie, un’uscita digitale ottica, una porta Ethernet e i connettori per i sintonizzatori TV DVB-S2 e DVB-T2. Non mancano il WiFi, il Bluetooth e la porta LAN.

Il sistema operativo è il WebOS 6.0 che supporta tutte le app di streaming principali come Netflix, NOW TV, Prime video, YouTube, RaiPlay, DAZN, Disney+, Rakuten TV, Apple TV+ e i comandi vocali per Google Assistant e Amazon Alexa.

LG OLED A1 65 pollici: l’offerta su Amazon

La TV LG OLED OLED65A16LA, dunque, ha un solo “difetto" (se difetto si può chiamare il refresh a 60 Hz) e moltissimi pregi. Un secondo difetto sarebbe il prezzo molto alto: di listino costa 2.399 euro. Ma oggi la troviamo in offerta su Amazon a 1.147 euro (-1.252 euro, -52%) e va comprata al volo.

LG OLED65A16LA – Smart TV 4K 65 pollici – Serie A1 2021