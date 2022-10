Smart TV OLED: tre modelli in offerta da prendere subito

Non è facile scegliere una Smart TV di alta gamma: i desideri e le aspettative sono sempre altissimi, ma lo sono anche i prezzi di listino. Per fortuna, però, ci sono ottime offerte su Amazon anche su prodotti di altissima qualità. Come le tre offerte in corso su LG OLED55C24LA, OLED55B26LA e OLED65B16LA, tre Smart TV OLED di LG ottimi, due dei quali di quest’anno.

Sono tutti pannelli 4K a 120 Hz, compatibili con tutti i formati HDR, con un buon audio e con il sistema operativo LG WebOS, per il quale esistono tutte le principali app di streaming: Netflix, NOW, Prime video, YouTube, RaiPlay, DAZN, Disney+, Rakuten TV, Apple TV.

Smart TV LG OLED evo C2 55 pollici – Modello 2022 – Processore Alpha 9 Gen 5 – Frequenza di aggiornamento 120 Hz

Smart TV LG OLED B2 55 pollici – Modello 2022 – Processore Alpha 7 Gen 5 – Frequenza di aggiornamento 120 Hz

Smart TV LG OLED B1 65 pollici – Modello 2021 – Processore Alpha 7 Gen 4 – Frequenza di aggiornamento 120 Hz

Smart TV LG OLED55C24LA : caratteristiche tecniche

Il processore a bordo della Smart TV LG OLED serie C2 da 55 pollici (OLED55C24LA) del 2022 è l’Alpha 9 Gen 5, il più recente in casa LG e il più potente nell’elaborazione degli algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare audio e video, come il Dynamic Tone Mapping Pro e il Precision Details. Garantisce anche la compatibilità con i formati Dolby Vision IQ, HDR ed HLG.

Il pannello è di tipo OLED evo, la tecnologia più raffinata di LG, con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz variabile, grazie alla compatibilità con VRR, NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync.

Molto buono l’audio, in configurazione 2.2 con 4 canali da 10 watt ciascuno, per una potenza totale di 40W. Buona anche la dotazione di porte e connessioni: quattro HDMI 2.1, 3 USB, audio digitale ottico, Ethernet, Bluetooth 5.0, WiFi 5.

Il prezzo di LG OLED55C24LA è abbastanza elevato, ma in linea con la scheda tecnica: 2.099 euro. Ma grazie all’offerta in corso su Amazon il prezzo scende a 1.409,99 euro (-33%, -689,01 euro).

Smart TV LG OLED C2 55 pollici – Modello 2022 – Processore Alpha 9 Gen 5 – Frequenza di aggiornamento 120 Hz

Smart TV LG OLED55B26LA: caratteristiche tecniche

La Smart TV LG OLED serie B2 da 55 pollici (OLED55B26LA) ha debuttato nel 2022 con a bordo il processore Alfa 7 Gen 5 che lo colloca appena un gradino più sotto dell’Alpha 9 Gen 5, presente sul modello C2. La differenza sta tutta nella potenza e velocità di elaborazione, ma le capacità di questo chip nell’elaborazione degli algoritmi sono comunque elevate.

Questo modello, poi, conserva molte delle caratteristiche del pannello OLED da 55 pollici, come risoluzione 4K e la frequenza di aggiornamento di 120 Hz variabili (VRR, NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync), ma non si tratta di un pannello di tipo evo.

Confermata, invece, la compatibilità con HDR, HLG, Dolby Vision IQ e il Dolby Atmos, mentre la sezione audio è meno raffinata: un sistema stereo 2.0 da 10+10W. Le connessioni presenti sono 4 HDMI, 2 USB, una Ethernet, una uscita digitale ottica, Bluetooth 5.0 e WiFi 5.

La smart TV LG OLED55B26LA serie B2 da 55 pollici ha un prezzo di listino più contenuto rispetto al modello della serie C2: 1.799 euro. Adesso, però, grazie all’offerta in corso su Amazon è in fortissimo sconto a 1.099 euro (- 33%, -700 euro).

Smart TV LG OLED B2 55 pollici – Modello 2022 – Processore Alpha 7 Gen 5 – Frequenza di aggiornamento 120 Hz

Smart TV LG OLED65B16LA: caratteristiche tecniche

La Smart TV LG OLED serie B1 da 65 pollici (OLED65B16LA) ha a bordo il processore Alfa 7 GEN 4 ed è un modello del 2021. Recentissimo, quindi, ma non l’ultimo arrivato. Tuttavia, sepur con una precisione un pizzico inferiore rispetto alla generazione 2022, anche questo chip non ha problemi con HDR, HDR10 Pro, HLG, Dolby Vision IQ e può elaborare tutti gli algoritmi di LG per migliorare l’audio e il video.

Presente anche la funzione Filmmaker Mode, per vedere i film così come girati dal regista, e l’algoritmo di compensazione del moto LG OLED Motion Pro, che limita la sbavatura delle immagini grazie all’inserimento rapido di fotogrammi neri.

Il pannello OLED da 65 pollici con risoluzione 4K frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ancora una volta con refresh variabile e compatibilità VRR, G-Sync e FreeSync, proprio come il modello 2022.

La sezione audio è buona: 2.2 canali e 40 Watt di potenza massima, con supporto al Dolby Atmos. La connettività è data dalla presenza di 4 porte HDMI, due delle quali in standard 2.1, 3 porte USB, e poi dal WiFi e dal Bluetooth.

La smart TV da 65 pollici LG OLED 65B16LA è arrivata sul mercato nel 2021 ma ha ancora una scheda tecnica in grado di offrire molte soddisfazioni. Il prezzo di listino è di 1.629 euro che grazie all’offerta in corso diventano 1.399 euro (-14%, -230 euro).

Smart TV LG OLED B1 65 pollici – Modello 2021 – Processore Alpha 7 Gen 4 – Frequenza di aggiornamento 120 Hz