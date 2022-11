Smart TV, questo è il modello da 32” da acquistare subito: costa pochissimo

Per acquistare un nuovo smart TV non è necessario spendere una cifra enorme. Soprattutto se si è alla ricerca di un televisore dalle dimensioni contenute (32 pollici) da mettere in cucina, in camera o nella cameretta. Inoltre, se si trova l’offerta giusta ecco che si riesce a fare un vero affare. Come capita oggi con lo smart TV Hisense 32AE5600F con diagonale da 32" che troviamo su Amazon con un super sconto del 37% e il prezzo scende di quasi 100€. Si tratta di una super promo per un ottimo TV perfetto per l’utilizzo domestico. E lo puoi pagare anche a rate a tasso zero.

Il televisore Hisense offre tutto quello che si richiede solitamente a un dispositivo di questo genere. Una buona qualità delle immagini, dimensioni super compatte grazie alla quasi totale assenza di cornici e un sistema operativo che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. E infatti qui troviamo Android TV, uno dei sistemi operativo per smart TV più supportato e compatibile con tantissime applicazioni. E per non farci mancare nulla c’è anche una porta USB che può essere utilizzata come media player per vedere immagini e video da un supporto esterno.

Hisense da 32 pollici

Hisense 32AE5600F: la schada tecnica

Gli smart TV da 32 pollici sono tra i più richiesti e ricercati da parte degli utenti. E i motivi sono vari: sono tra i più economici disponibili sul mercato e soprattutto sono gli unici ad avere dimensioni che si adattano a praticamente qualsiasi stanza. Ed è per questo motivo che di dispositivi sul mercato se ne trovano a decine, ma quelli che hanno una marcia in più si contano sulle dita di una mano. E uno di questi è sicuramente lo smart TV Hisense 32AE5600F.

Si tratta di un televisore con un pannello con risoluzione HD Ready, uno standard per TV con questa dimensione. La qualità delle immagini è molto buona anche grazie alla presenza della tecnologia Natural Colour Enhancer che migliora l’esperienza di visione di qualsiasi contenuto, garantendo colori realistici in ogni momento. E anche la qualità audio è molto elevata: troviamo il sistema audio dbx-tv che ottimizza il suono per renderlo il più chiaro possibile. Ottimo anche il design che si caratterizza per l’assenza delle cornici e che rende il TV ancora più compatto.

Oltre agli aspetti tecnici, in uno smart TV è sempre più importante la parte dedicata all’entertainment. E in questo caso troviamo quanto di meglio possa offrire il mercato. A bordo, infatti, è presente il sistema operativo Android TV che supporta praticamente qualsiasi applicazione e piattaforma di video streaming. non si avrà nessun tipo di problema nel vedere film e serie TV su Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube e anche RaiPlay. Inoltre, è presente anche l’assistente vocale Google Assistant che permette di gestire lo smart TV e i dispositivi intelligenti presenti in casa direttamente con la propria voce. Per chiudere bisogna segnalare anche la presenza di una porta USB che può essere utilizzata come media player per collegarci dispositivi esterni (hard disk o pennette USB). Supporta il digitale terrestre di nuova generazione, quindi non c’è bisogno di acquistare un decoder ad hoc.

Smart TV Hisense da 32 pollici: prezzo e sconto

Super offerta per questo smart TV Hisense da 32 pollici: oggi è disponibile sul sito di e-commerce a un prezzo di 155,99€. Si tratta di una delle migliori promo che possiate trovare su un televisore da 32 pollici che assicura queste caratteristiche. Lo sconto è di ben il 37% e si risparmiano quasi 100€ sul prezzo di listino. Lo puoi pagare anche a rate a tasso zero: 5 rate da 31,20€ al mese. Il televisore viene spedito e venduto direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare qualche giorno. Il periodo di reso è stato esteso fino al 31 gennaio 2023.

