Samsung, lo smart TV 4K da 75 pollici costa la metà: offerta imperdibile

Trovare uno smart TV con schermo ampio e di alta qualità non è mai un’impresa semplice. Soprattutto se lo si cerca a un prezzo al di sotto dei 1.000 euro. Per questo motivo è il caso di non lasciarsi sfuggire l’offerta top di oggi su Amazon sul Samsung UE75AU8070UXZT.

Il TV 4K del produttore sudcoreano, dotato di uno schermo da 75 pollici, assicura un’elevatissima qualità delle immagini unita a funzionalità smart e interazioni da prima della classe. Il tutto con un prezzo di listino già interessante e che diventa assolutamente imperdibile grazie a uno sconto incredibile assicurato da Amazon. Insomma, un vero e proprio best buy da non lasciarsi sfuggire.

Samsung, smart TV 4K da 75 pollici: caratteristiche e offerte

La definizione delle immagini e la brillantezza dei colori sono i due punti di forza dello smart TV 4K Samsung in offerta su Amazon. Merito del pannello LED del produttore sudcoreano, del processore Crystal 4K e della compatibilità con la tecnologia Dynamic Crystal Color. Le immagini saranno estremamente nitide e dettagliate, con tonalità e sfumature accese e vivide: un’esperienza visiva unica per un televisore con pannello LED.

Grazie alla modalità Motion Xcelerator, il TV è in grado di calcolare il numero ideale di fotogrammi in base al programma che si sta guardando e compensare nel caso in cui il numero sia ritenuto troppo basso. In questo modo le immagini scorreranno fluide, garantendo un’esperienza visiva ottimale con programmi sportivi e console videogame.

A essere ottimizzate non saranno solamente le immagini. Grazie alla tecnologia Adaptive Sound, le impostazioni audio verranno automaticamente ottimizzate in base al programma o al contenuto che si sta guardando. In questo modo, lo smart TV Samsung in offerta su Amazon sarà in grado di regalare un’esperienza immersiva e avvolgente, con immagini e audio sempre perfette in qualunque condizione e con qualunque programma.

Sul fronte dell’interattività e delle funzioni smart, il TV 4K del produttore sudcoreano mette a disposizione degli utenti una vera e propria “armata" di servizi. Da un lato è possibile installare app di ogni genere, dall’altro accedere a programmi, film e serie TV della piattaforma Samsung TV Plus. Con la modalità Tap View, invece, sarà sufficiente avvicinare lo smartphone alla cornice dell’apparecchio per attivare il mirroring e vedere così foto e video archiviati sul telefonino sullo schermo grande del TV.

A questo si aggiunge la compatibilità con Alexa e gli altri maggiori assistenti vocali, che permettono di controllare le funzionalità dell’apparecchio con semplici comandi vocali.

Samsung TV UE75AU8070UXZT in offerta su Amazon: prezzo e caratteristiche

Lo smart TV 4K Samsung è tra le offerte top di Amazon grazie a uno sconto del 50% che dimezza il prezzo e lo fa crollare al minimo storico mai registrato su Amazon. Il Samsung UE75AU8070UXZT costa così 749,90 euro, con un risparmio di 750 euro sul prezzo consigliato dal produttore coreano. Grazie alla modalità di pagamento “Acquista subito e paga a rate" di Cofidis, sarà possibile comprare il TV e dilazionare il pagamento fino a 24 rate mensili.

Samsung TV UE75AU8070UXZT, smart TV 4K da 75 pollici con Crystal 4K, compatibile con Alexa