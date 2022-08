Smart TV Samsung al minimo storico: sconto incredibile

Se state valutando l’acquisto di un nuovo smart TV in questo inizio di agosto, oggi abbiamo l’offerta che fa per voi. Su Amazon troviamo lo smart TV Samsung AU9079 con schermo da 43 pollici in offerta con uno sconto super del 46%. Praticamente è come se lo si pagasse la metà. Il risparmio netto è di 320€ sul prezzo di listino e lo si può pagare anche in 5 comode rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon.

Lo smart TV Samsung ha caratteristiche avanzate e componenti di ultima generazione. Le dimensioni molto compatte lo rendono ideale per qualsiasi tipo di stanza, anche per salotti abbastanza piccoli. Può essere una buona soluzione anche per chi ha la casa al mare: costa relativamente poco, è smart e assicura immagini di una qualità elevata. E poi, come già detto, occupa anche poco spazio (e si sa nelle case al mare lo spazio è vitale). Il dispositivo ha anche ricevuto il bollino "Amazon’s Choice" che ne attesta le qualità e l’offerta potrebbe terminare presto: negli ultimi giorni è lo smart TV più venduto sul sito di e-commerce.

Smart TV Samsung AU9079 da 43 pollici: la scheda tecnica

Rispetto ad altri modelli Samsung che troviamo sempre in offerta, questo smart TV AU9079 si differenzia per un design più ricercato e per componenti più performanti, a partire dal processore Crystal 4K. Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Lo schermo è da 43 pollici con risoluzione 4K UHD. La qualità delle immagini è molto elevata, anche grazie alla presenza della tecnologia HDR che migliora la resa luminosa del televisore e rende i contrasti più vivi. Sulla qualità delle immagini interviene anche il precessore Crystal 4K che grazie al potente sistema di upscaling che migliora la qualità dei contenuti che nativamente non sono in altissima definizione. Troviamo anche la tecnologia Motion Xcelerator Turbo che aumenta il refresh rate e diminuisce la latenza con i videogame e con i contenuti che richiedono particolari settaggi dello schermo.

La parte dedicata all’intrattenimento è gestita dal sistema operativo Tizen. Troviamo tutte le applicazioni più importanti, tra cui le varie Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, Apple TV e YouTube. Presente anche l’app gratuita Samsung TV Plus che raccoglie un’ampia offerta di contenuti informativi e di tendenza. Compatibile con il nuovo digitale terrestre, quindi non bisogna acquistare nessun decoder esterno.

Smart TV Samsung AU9079 da 43 pollici in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Lo smart TV Samsung da 43" è in offerta su Amazon a un prezzo di 379€, con un super sconto del 46% rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi si risparmiano 320€ e lo si può pagare anche a rate a tasso zero: 5 rate da 75,80€ al mese utilizzando il servizio offerto da Amazon. Lo smart TV è già disponibile in magazzino e la consegna viene effettuata nel giro di pochissimi giorni. Giusto il tempo per cominciare al meglio le vacanze estive.

