Smart TV Samsung 70 pollici a un prezzo bassissimo, ma col trucchetto

Le Smart TV di grande diagonale, sopra i 65 pollici, sono per molti un sogno proibito: permettono di vedere benissimo, e da lontano, film e serie TV e arredano casa con la loro imponente presenza, ma hanno ancora un prezzo molto elevato: per un televisore smart da 70 pollici, di un buon produttore, ovviamente con risoluzione 4K, i prezzi di listino mediamente partono da circa 1.100.

Cercando bene tra le offerte, e aguzzando l’ingegno, si possono però trovare delle occasioni da non perdere come il Samsung BET-H da 70 pollici, che in questo momento è in vendita su Amazon ad un prezzo di 699,90 euro. In pratica 10 euro a pollice, un prezzo a dir poco interessante vista la qualità dei televisori Samsung, l’affidabilità del produttore e la garanzia offerta al cliente. Tuttavia, prima di correre su Amazon a comprare il Samsung BET-H da 70 pollici, dovete sapere due cose: la prima è che si tratta di un modello “business“, con delle limitazioni rispetto ai modelli “consumer“, la seconda è che c’è un trucchetto per usare un TV business come uno consumer. Andiamo con ordine.

Samsung BET-H da 70 pollici: caratteristiche tecniche

La serie BET-H non è altro che la linea business delle Smart TV Samsung. In pratica si tratta di schermi TV pensati per i negozi, gli showroom, i locali della ristorazione e altre attività commerciali di questo tipo.

Questi TV, in effetti, fanno il paio con l’app Samsung Business TV che permette al negoziante di creare delle presentazioni, anche animate, da far scorrere sul televisore: ad esempio i nuovi prodotti arrivati in negozio, i piatti forti del ristorante, avvisi su sconti e promozioni per i clienti e così via.

Tuttavia i Samsung BET-H, compreso il modello da 70 pollici, sono dei televisori a tutti gli effetti: pannello 4K Samsung, con i suoi soliti colori molto saturi, sistema operativo Tizen, doppio sintonizzatore digitale terrestre e digitale satellitare (quindi niente problemi neanche dopo lo swith off del 20 ottobre), due porte HDMI (una con eARC per la soundbar), WiFi, Bluetooth e solito impianto audio “minimo" delle smart TV moderne, con doppio speaker da 20 Watt RMS in totale.

Tuttavia, c’è un grosso limite in queste TV: la parte smart. Poiché non sono destinate alle case ma ai negozi, le TV della linea Samsung BET-H hanno una parte smart ridotta all’osso: in pratica c’è solo il browser Samsung Internet, l’app di YouTube e il collegamento all’app Samsung Business TV.

Niente Netflix, Disney+, Amazon Prime Video o altre app di streaming: nello store ufficiale di Samsung queste app non le troveremo, perché in un negozio non servono. A fronte di questo grosso limite, che come stiamo per vedere è superabile con un trucco, Amazon oggi vende in fortissimo sconto questa TV di Samsung: da 1.169 euro a 699,90 euro (-469,10 euro, -40%).

Samsung Business Tv Serie BET-H da 70 pollici – UHD 4K 3.840 x 2.160 pixel – Solo app business

Il motivo di uno sconto così forte è chiaro a tutti: con i ripetuti e prolungati lockdown dei mesi scorsi i negozi sono stati chiusi e Amazon si trova oggi con migliaia di televisori business invenduti.

Prima di spiegarvi come usare la Smart TV Business Samsung da 70 pollici come una normale Smart TV per la casa, però, vogliamo precisare un dettaglio importante sulla garanzia di questo prodotto. Samsung offre 3 anni di garanzia anche a chi compra le Smart TV BET-H senza partita IVA e, inoltre, il prodotto è venduto e spedito da Amazon, quindi gode di 2 anni di garanzia completa.

Per i primi due anni, quindi, in caso di problemi l’acquirente potrà scegliere se avvalersi della garanzia Amazon o di quella Samsung, per il terzo anno sarà coperto solo dalla garanzia Samsung. Che dire: nessun problema di garanzia.

Samsung BET-H da 70 pollici: il trucchetto per usarla a casa

Ma veniamo al trucchetto per rendere Smart questa TV che, causa destinazione business, è molto poco Smart: basta sfruttare una delle due porte HDMI per connettervi una normalissima chiavetta TV, come la Amazon Fire TV Stick, o un normalissimo Box TV Android.

Se ne trovano di buoni già con 25 euro e permettono di installare tutte le app anche su questa TV.