Samsung OLED a metà prezzo e sconto cashback: folle offerta di Amazon

Il sogno di avere in casa una Smart TV da 55 pollici con pannello OLED, ad un prezzo davvero concorrenziale, è pronto ad avverarsi, grazie all’incredibile offerta in corso su Amazon che propone una Smart TV di ultima generazione prodotta da uno dei colossi dell’elettronica mondiale: Samsung.

Stiamo parlando della Samsung OLED S95B con pannello da 55 pollici, che in questo momento è in sconto del 50% e sulla quale Samsung applica un ulteriore sconto cashback dopo l’acquisto. Il risultato è ciò che gli amanti dell’audio-video sognano da anni: alta qualtià a basso prezzo.

Samsung Smart TV OLED S95B – 55 pollici – Processore Neural Quantum 4K – Frequenza di aggiornamento 120 Hz

Samsung OLED S95B: caratteristiche tecniche

Il cuore della Smart TV Samsung OLED S95B è il processore Neural Quantum 4K che basa il proprio lavoro su 20 reti neurali con l’obiettivo di analizzare la qualità di ogni singolo fotogramma per regolare in automatico la luce, il contrasto e i colori.

Il display da 55 pollici è di tipo OLED, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e tecnologia Quantum Dot. Di conseguenza le immagini sono stabili e senza sfarfallamento, i colori sono vividi, il contrasto è alto e, soprattutto, il nero è assoluto: non è un grigio scuro, è proprio nero.

La modalità EyeComfort regola, automaticamente o ad orari preimpostati, la luminosità dello schermo secondo le fasi di alba e tramonto, ciò significa che il pannello non sarà mai troppo luminoso o eccessivamente buio ma avrà sempre immagini calibrate in base alla quantità di luce della stanza.

La sezione audio è particolarmente curata e e potente: Samsung OLED S95B ha sei altoparlanti in totale, con una potenza in uscita di 60W complettivi. Praticamente il doppio di una buona Smart TV moderna, quindi non è essenziale acquistare una soundbar. Inoltre con la funzione Object Tracking Sound avremo l’impressione che il suono segua gli oggetti sullo schermo.

Il sistema operativo è TizenOS e dalla piattaforma Samsung Smart Hub si accede alle app preferite, come Netflix, Amazon Prime, Disney+ e tante altre. Sono supportati gli assistenti vocali Bixby, Amazon Alexa e Google Assistant. Con la funzione SmartThings TV si possono gestire anche i dispositivi smart compatibili.

Infine, le connessioni sono assicurate da 4 porte HDMI, 2 porte USB e 1 porta LAN.

Smart TV Samsung OLED S95B: l’offerta Amazon

La Smart TV Samsung OLED S95B è arrivata da pochi mesi sul mercato italiano ad un prezzo di listino di 2.499 euro che però grazie all’offerta in corso su Amazon è scontato della metà e dunque oggi questo televisore di ultima generazione lo si paga 1.247,22 euro (-50%, -1.251,78 euro).

Ma Samsung riesce a far risparmiare ancora di più: dopo l’acquisto e fino al 4 dicembre sarà applicato un ulteriore sconto cashback fino a 300 euro.

