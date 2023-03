Smart TV Samsung, questo è il modello da 50” da acquistare subito: sconto esagerato

Tra i dispositivi tecnologici più ricercati su Amazon ci sono gli smart TV. E non potrebbe essere altrimenti. Hanno oramai preso il posto dei vecchi televisori, grazie alle tante funzionalità disponibili. La più importante è sicuramente la compatibilità con le tante app sviluppate per i televisori, a partire da quelle delle piattaforme di streaming. E in questo settore, una delle aziende che si è fatta maggiormente strada è sicuramente Samsung. Il merito è di televisori con ottime componenti e con un sistema operativo super intuitivo e che supporta praticamente ogni piattaforma di streaming, sia video sia musicale.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

Tra i vari smart TV lanciati negli ultimi mesi dal colosso sud-coreano, ce ne è uno che spicca per qualità e caratteristiche. Si tratta del Samsung QLED Q80, un televisore che assicura immagini dalla qualità elevata grazie alla presenza di un processore che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale. Oggi su Amazon troviamo in offerta la versione da 50", dimensioni ideali per il salotto di casa. E non si tratta di una promo qualsiasi, ma della migliore che puoi trovare al momento per uno smart TV. Il motivo è presto detto: lo troviamo con uno sconto del 52% che fa risparmiare più di 600€ e la fa pagare meno della metà. Cosa chiedere di più? Vi consigliamo di approfittarne subito, prima che l’offerta termini.

Smart TV Samsung QLED QE50Q80

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Smart TV Samsung QLED QE50Q80: le caratteristiche

Non il classico smart TV medio di gamma che trovate solitamente in offerta. Il TV Samsung QLED QE50Q80 è un dispositivo di fascia superiore con caratteristiche e performance elevatissime. A partire dalla tecnologia Direct Full Array che assicura una visione perfetta in ogni situazione, anche durate le scene più buie di film e serie TV. Questo è reso possibile dallo schermo con LED super precisi realizzato proprio da Samsung. Il display è da 50" e ha una risoluzione 4K UHD. La stessa qualità la troviamo anche nell’audio grazie alla tecnologia Dolby Atmos che ci fa immergere nel film grazie all’audio 3D. A gestire il tutto troviamo uno dei processori più potenti mai realizzati per uno smart TV: il Quantum 4K. Il chip permette al TV di adattare il volume e la luminosità in automatico in base alla scena: in questo modo le scene più rumorose non ti daranno troppo fastidio, mentre ascolterete perfettamente l’audio in quelle sussurrate. Ma non solo, il processore è anche in grado di aumentare la qualità dei contenuti che nativamente non sono in 4K.

Uno smart TV per definirsi tale deve anche essere intelligente e con una piattaforma di entertainment degna di questo nome. Sul TV Samsung QLED QE50Q80 troviamo il sistema operativo Tizen e il nuovo Smart Hub di Samsung che raccoglie tutte le app che più utilizzi e ti fornisce anche consigli su cosa vedere. Supporta praticamente ogni tipo di applicazione, comprese quelle delle piattaforme di streaming a partire da Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, Disny+, YouTube e RaiPlay.

Smart TV Samsung QE50Q80 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta come non se ne vedevano da tanto tempo per uno smart TV. Oggi troviamo lo smart TV Samsung QE50Q80 con uno sconto eccezionale del 52% a un prezzo di 579€. Il risparmio è da far girare la testa e supera i 600€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate (le modalità sono presenti nella pagina prodotto). La disponibilità del TV è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Non approfittarne sarebbe un grossissimo errore. Per fare il reso avete sempre 30 giorni di tempo.

Smart TV Samsung QLED QE50Q80

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram