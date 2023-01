Smart TV Samsung TU7090 43 pollici: lo sconto su Amazon è fantastico

Tra le varie diagonali disponibili per le Smart TV quella da 43 pollici è un po’ snobbata, perché ritenuta ormai troppo piccola. In realtà si tratta della dimensione ideale in moltissime situazioni, perché permette di avere una elevata densità di pixel e di vedere bene la TV senza doversi allontanare troppo (cosa fondamentale, invece, con "bestioni" sopra i 55 pollici). Chiaramente, però, è importante che la TV sia 4K e di buona qualità, come la Samsung TU7090 da 43 pollici che, tra l’altro, oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo ottimo.

Smart TV Samsung TU7090 – Schermo LDE da 43 pollici

Smart TV Samsung TU7090 43 pollici: com’è fatta

La Samsung TU7090 è una Smart TV con un bel design, caratterizzato dalle cornici ridotte a soli 9 millimetri. Ha ha un pannello LED da 43 pollici, con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Il processore a bordo è il Crystal 4K in grado di portare a tutto schermo i contenuti con risoluzione inferiori a 4K (il cosiddetto upscaling) mantenendo alta la qualità dell’immagine. Lo stesso chip si occupa anche di calcolare gli algoritmi per migliorare la qualità delle immagini e del suono e i metadati aggiuntivi del formato HDR10+.

Le modalità di riproduzione preimpostate e attivabili immediatamente dall’utente includono il Filmmaker Mode, mentre la sezione audio è formata da due altoparlanti da 10W ciascuno ed è compatibile con il formato Dolby Digital Plus.

Non manca il supporto agli assistenti vocali Amazon Alexa, Google Assistant e Samsung Bixby ed è possibile visualizzare sulla Smart TV Samsung TU7090 i contenuti trasmessi da smartphone, tablet o laptop.

Le connessioni wireless disponibili sono il WiFi e il Bluetooth, ma cisono anche 2 porte HDMI, 1 porta USB e 1 porta Ethernet per le connessioni tradizionali con cavo.

Il sistema operativo, come in tutti gli Smart TV Samsung, è Tizen OS: si tratta di un software proprietario di Samsung, ma per il quale esistono tutte le app più importanti, di streaming e non solo.

Smart TV Samsung TU7090: l’offerta Amazon

La Smart TV Samsung TU7090 ha un prezzo di listino di 449 euro, che con l’offerta Amazon in corso scende a 329,99 euro (-27%, -119,01 euro). L’occasione è perfetta per acquistare un’ottima Smart TV che darà soddisfazione ancora a lungo, se si sta cercando un modello compatto ma di qualità.

Smart TV Samsung TU7090 – Schermo LDE da 43 pollici