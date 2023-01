Samsung, lo smart TV top a prezzo mini: sconto esagerato

La perfezione dell’immagine fatta TV. Grazie a un pannello LCD LED di alta qualità, un processore capace di elaborare complessi algoritmi e altre tecnologie, lo smart TV Samsung UE43AU9070UXZT è oggi tra gli smart TV medio gamma migliori sul mercato.

Tra le migliori offerte di oggi su Amazon grazie a uno sconto che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre, lo smart TV del produttore sudcoreano offre un’esperienza visiva senza paragoni a un prezzo di listino decisamente interessante, grazie al ribasso Amazon. Insomma, una promozione da non lasciarsi scappare, quella sul Samsung TV UE43AU9070UXZT: acquistandolo oggi si risparmieranno ben 300 euro sul listino.

Samsung TV UE43AU9070UXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La tecnologia Dynamic Crystal Color e il processore Crystal 4K sono i due assi nella manica dello smart TV Samsung in offerta su Amazon. La prima assicura una gamma di colori estremamente ampia, con oltre un miliardo di sfumature di colori visualizzate dal pannello LCD LED. Il secondo, invece, è in grado di analizzare il flusso dei fotogrammi in tempo reale e ottimizzare le impostazioni video per garantire sempre la migliore esperienza visiva possibile.

Il Motion Xcelerator Turbo e l’Auto Low Latency Mode ottimizzano la frequenza di aggiornamento del display, assicurando immagini fluide e senza alterazioni di alcun tipo. Caratteristiche che rendono lo smart TV Samsung della serie AU9000 perfetto per i gamer: tutti i giochi, anche quelli di azione, "scorreranno" fluidi senza lag o interruzioni di sorta, assicurandoti un’esperienza videoludica senza pari.

Sul fronte delle funzionalità smart, poi, lo smart TV Samsung della serie AU9000 garantisce tutte le funzionalità dei televisori Samsung di alta gamma. Samsung TV Plus offre accesso a migliaia di contenuti provenienti da tutto il mondo, mentre gli applicativi dei servizi smart ti permetteranno di vedere i tuoi film e serie TV preferiti. La piattaforma SmartThings permette di controllare dallo schermo del TV i dispositivi della casa domotica compatibili, mentre la compatibilità con Alexa e gli altri assistenti vocali permette di gestire il TV e le sue funzionalità con semplici comandi vocali.

Samsung, lo smart TV 43 pollici mai così conveniente: sconto e prezzo finale

Come accennato inizialmente, la promozione di oggi sullo smart TV Samsung è di quelle da non lasciarsi scappare a cuor leggero. L’apparecchio è disponibile con uno sconto del 45% sul listino, che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre su Amazon. Acquistandolo oggi lo si paga 385,13 euro, oltre 300 euro in meno rispetto ai 699,00 euro del prezzo suggerito dal produttore sudcoreano.

