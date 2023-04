Smart TV Xiaomi P1, la Smart TV da 32 pollici su Amazon costa pochissimo

Chi vuole acquistare una nuova Smart TV per la seconda casa, al mare o in montagna, per la cucina o per la stanza degli ospiti non si fa troppi problemi: non guarda ai modelli top di gamma, ma cerca un buon televisore che costi poco. Molto spesso non c’è nemmeno tanto spazio per posizionare la TV e serve un modello dalla diagonale non eccessiva.

La Smart TV Xiaomi P1 è concepita esattamente con questo obiettivo, massima resa per poca spesa. Infatti, grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile avere un televisore Android TV, quindi compatibile con tutte le app più famose, come Amazon Prime Video, Netflix o Youtube, ad un prezzo molto conveniente. In più, questa Smart TV Xiaomi è un modello da 32 pollici, una misura che ben si adatta a camerette e in generale ad ambienti di piccole dimensioni.

Smart TV Xiaomi P1 – Android TV – Diagonale 32 pollici

Smart TV Xiaomi P1: caratteristiche tecniche

La Smart TV Xiaomi P1 ha uno schermo senza bordi sui tre lati, di tipo LCD, da 32 pollici, con risoluzione HD (1.366×768 pixel) e frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Ha sia il sintonizzatore DVB-T2 per il digitale terrestre di seconda generazione, con il codec HEVC Main-10, che quello DVB-S2 per le piattaforme satellitari, come tivùsat. Nessun problema, quindi, con lo switch off (quando sarà finalmente terminato).

Il sistema operativo è Android TV con Chromecast e Google Assistant integrati (ma c’è anche Amazon Alexa) e la maggior parte delle applicazioni a disposizione, come YouTube, Netflix e Amazon Prime Video. Il comparto audio è composto da due altoparlanti da 5 W ciascuno, e non manca la compatibilità con i contenuti in Dolby Atmos e DTS-HD.

La Smart TV Xiaomi P1 ha le connessioni wireless Bluetooth 5.0 e WiFi 5, tre ingressi HDMI (di cui uno ARC per la soundbar), due ingressi USB 2.0, un’uscita audio , il decoder DVB-T2/C / DVB-S2 e un ingresso LAN per la connessione a internet via cavo, direttamente dal router di casa.

Completa la scheda tecnica il telecomando Bluetooth a 360 gradi, che non ha bisogno di essere puntato direttamente verso la televisione e ha i pulsanti dedicati a Google Assistant, Netflix e Amazon Prime Video.

Smart TV Xiaomi P1: l’offerta Amazon

La Smart TV Xiaomi P1 è un televisore entry level, che grazie alle sue dimensioni compatte può essere collocato in molti ambienti, è perfetto per le seconde case oppure per la stanza degli ospiti o in cucina.

Ha un prezzo di listino di 279,90 euro, ma grazie all’offerta in corso su Amazon scende a 179 euro (-36%, -100,90 euro) con venditore e spedizione terzi. Per chi è alla ricerca di una buona Smart TV economica con sistema operativo Android TV, quindi, questa è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

