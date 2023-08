Smart working: la soluzione per lavorare ovunque da remoto con un generatore solare

Fonte foto: Bluetti

L’estate volge al termine e per superare il trauma da rientro, in molti approfittano dei vantaggi dello smart working, lavorando a distanza e connettendosi da stabilimenti al mare, rifugi in montagna o dal giardino di casa. Per non rimanere mai senza carica in queste situazioni c’è il generatore solare che consente di sfruttare l’energia del Sole.

Bluetti, ad esempio, propone AC200P, pensato per chi ha bisogno di una alimentazione a portata di mano in mancanza della rete elettrica. Una soluzione ottimale per usare fotocamere, tablet, pc, smartphone o piccoli elettrodomestici, ma anche come sistema di backup domestico nel caso di blackout oppure in carenza di energia.

Il generatore solare per lavorare in smart working

Con un peso di soli 27,5 kg, AC200P vanta un design compatto. Il dispositivo è dotato di maniglie integrate per trasportarlo con facilità ed è resistente a polvere e spruzzi d’acqua, per poterlo usare senza timore in qualunque condizione. Con un inverter ad alta potenza da 2000 W e un picco di 4800 W, assicura una capacità di 2000 Wh per alimentare tutti i dispositivi.

L’AC200P permette di caricare in contemporanea sino a 13 dispositivi grazie alle sue 13 diverse prese AC/DC a cui si aggiungono due pad di ricarica wireless che sono pensati per gli smartphone. In questo modo è possibile, ad esempio, far funzionare un frigorifero per auto da 70 W per 20 ore, ma anche una macchina per il caffè per oltre 2 ore, un grill elettrico da 1100 W per 1,5 ore e 25 ricariche di un computer portatile.

Per ciò che riguarda la ricarica, l’AC200P supporta un ingresso solare sino a 200W. Si può collegare a diversi pannelli solari, raggiungendo un massimo di 700W per una ricarica completa in 3,5 – 4 ore. Rivestiti con materiale ETFE e dotati di grado di protezione IP65 per resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua, i pannelli PV200 sono realizzati con celle monocristalline, regalando un’efficienza sino al 23,4% e producendo 200 W di potenza dalla luce solare.

Questo consente di essere autonomi in qualunque luogo e situazione grazie all’energia del Sole, come pur di ricaricarsi senza impattare sull’ambiente. In qualsiasi caso è possibile collegare l’AC200P alla rete elettrica tramite prese a muro CA, al fine di ricaricare le batterie anche di notte. Bluetti AC200P è dotato di batterie al litio ferro fosfato con tecnologia LiFePO, che assicurano una straordinaria sicurezza e durabilità nel tempo, con 10 anni di vita e oltre 3.500 cicli di ricarica.

Il generatore solare e i pannelli solari portatili PV200 rappresentano la soluzione ideale per le giornate in smart working o per qualsiasi viaggio: consentono di avere sempre a disposizione energia pulita.

