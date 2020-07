Smartphone Huawei, quando arriverà la EMUI 10.1 in Italia

Novità importanti per gli utenti che hanno uno smartphone Huawei: l’azienda cinese ha pubblicato sul proprio forum inglese una tabella con l’aggiornamento del rilascio della EMUI 10.1, update dell’interfaccia utente che porta con sé molte novità. Il rilascio della EMUI 10.1 è iniziato da oramai alcune settimane per i principali smartphone Huawei e proseguirà nelle prossime settimane con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero di persone.

Rispetto ai piani iniziali di Huawei, le cose stanno andando un po’ a rilento a causa dei ritardi accumulati e delle differenze tra una nazione e un’altra. L’obiettivo di Huawei è di completare il processo entro l’estate, almeno per tutti gli smartphone per cui è già iniziato il rilascio dell’interfaccia utente. Al momento solo due modelli di smartphone hanno già completato il processo di aggiornamento alla EMUI 10.1: il Huawei P40 Lite e il Mate 30 Pro. Tutti gli altri, invece, o devono completarlo o lo devono ancora iniziare. Ecco il calendario aggiornato con i tempi di rilascio dell’aggiornamento per gli smartphone Huawei.

Quando arriva la EMUI 10.1 sugli smartphone Huawei

Il forum inglese di Huawei ci aggiorna sui tempi di uscita della EMUI 10.1. Il processo è iniziato a metà maggio con il Huawei P40 Lite e sta proseguendo su tutti i più importanti dispositivi dell’azienda cinese.

Dalla tabella pubblicata si evince che al momento solo su due smartphone l’aggiornamento alla EMUI 10.1 è stato completato: il Huawei P40 Lite il Huawei Mate 30 Pro. Tutti gli altri sono ancora in fase di update, oppure lo devono ancora iniziare. Per il Huawei P30, Huawei P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS e Mate 20X l’aggiornamento è iniziato tra fine maggio e inizio luglio e verrà completato nelle prossime settimane.

Discorso diverso, invece, per il Mate Xs, il Mate 20x (versione 4G) e Nova 5T. In questo caso l’aggiornamento ancora non è iniziato, ma è previsto tra metà luglio e l’inizio di agosto.

Come aggiornare lo smartphone Huawei alla EMUI 10.1

Non c’è una data precisa per il rilascio dell’update: potrebbe arrivare oggi come tra un mese. Per questo motivo Huawei consiglia di controllare frequentemente nelle Impostazioni dello smartphone (all’interno della sezione Sistema > Aggiornamenti di sistema) oppure aprendo l’app HiCare e controllare se è disponibile l’update alla EMUI 10.1.